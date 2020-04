Non solo Bella Ciao ma anche Fischia il vento: perché il vento fischia ancora del fascismo: e ci sono tre forme di fascismo: quello consapevole di chi crede alla dittatura come unica forma di governance; quello inconsapevole frutto dell’ignoranza dilagante, dell’analfabetismo politico e dell’assenza di cultura che genera mostri come il razzismo. E poi c’e’ il fascismo della corruzione che genera disuguaglianze sociali, privilegi per pochi, abusi di potere e l’impossibilita’ di vivere la democrazia. Nel disprezzo di tutte e tre, buon 25 aprile

AL TEMPO! Tutta l’Italia migliore partecipò alla Resistenza. Ci furono formazioni comuniste, socialiste, quelle cattoliche, quelle liberalsocialisti di Giustizia e Libertà, ma anche i liberali, i monarchici, i carabinieri.

OGGI! Mi domando: che cosa significhi questa festa della Liberazione oggi, in un Italia rinchiusa in casa e spaventata, che brancola nel buio, che sembra aver perso tutti i riferimenti politici e culturali e persino quelli della Storia, creando un vuoto enorme dove si sono infilati tutti i fascisti di ieri e di oggi, mascherati da combattenti per la libertà, quella libertà di cui possono godere perché ci furono quelli che combatterono anche per loro? Cosa significa il 25 Aprile per questi signori che vorrebbero che non fosse divisivo e che diventasse la festa della liberazione dal virus, e che in quel giorno si cantasse La leggenda del Piave, un inno canzone che, al pari del Canto degli Italiani dovremmo cantare tutti i giorni dell’anno? Insomma la Festa della Liberazione invece di ribadire suoi significati profondi, sembra diventare una occasione di divisione e di scontro politico.

Non solo Bella Ciao ma anche Fischia il vento: perché il vento fischia ancora ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo