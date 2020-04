RENZI: Da giorni sto insistendo sulla questione delle scuole.

Da giorni sto insistendo sulla questione delle scuole. Mi sembra che la politica stia clamorosamente sottovalutando il problema per ragazzi e famiglie. Gli esami di maturità e terza media vanno fatti, sul serio. Finché le scuole stanno chiuse bisogna fare interventi edili subito, senza burocrazia. La didattica online va bene ma non basta, nonostante l’impegno dei docenti. E cerchiamo di essere seri: i problemi che avremmo riaprendo a maggio li avremo anche identici a settembre. Quando ne ho parlato nei giorni scorsi hanno attaccato dicendo che ero pazzo e irresponsabile ma adesso tutti si rendono conto che se non lavoriamo sulla ripartenza anche delle scuole non ci sarà nessuna fase due. Quindi diamoci una mossa. E se davvero hanno deciso che si tornerà sui banchi a settembre utilizziamo questo tempo per mettere a posto le scuole, senza burocrazia. Lo ribadisco ancora: i soldi ci sono, serve la volontà politica. Proviamoci tutti insieme !Poi. Gli esami di maturità e di terza media devono essere fatti in classe e devono essere seri. E se proprio la Azzolina ha deciso che non si rientra in classe, come invece faranno i nostri colleghi europei, almeno che si facciano i lavori di ristrutturazione negli edifici scolastici. In questo modo, a settembre i nostri figli avranno sicurezza e le nostre aziende edili qualche lavoro in più. Se mettono un miliardo in più sui lavori scolastici, avranno un miliardo in meno da mettere sulla cassa integrazione. È un gioco a somma zero per lo Stato. Inoltre, se mettono i soldi sull’edilizia scolastica creano un indotto, salvano posti di lavoro, assicurano sicurezza ai figli. Se mettono solo i soldi sulla cassa integrazione, danno un aiuto per oggi al lavoratore ma nel frattempo le aziende falliscono e le scuole rimangono in difficoltà. Ovviamente c’è poi tutto il tema della relazione sociale. Matteo Renzi.

Concordo pienamente, tutto il mondo sta riaprendo le scuole tranne noi, e onestamente non credo che in Germania e Danimarca la distanza fra gli studenti sia di 10 mt.

Renzi!!! Sono pienamente d’accordo per riaprire le scuole, perché il lavoro che fa un insegnante e al tempo stesso un educatore, i genitori non siano in grado di portarlo avanti. Pertanto serve insistere per la riapertura delle scuole, ovviamente rispettando le regole di sicurezza e igiene.. Serve pure parla anche delle scuole di infanzia e dei nidi per favore. Anche i bimbi 0-6 anni hanno dei diritti e dei bisogni, e le necessità per le famiglie che lavorano sono uguali se non maggiori.

Se poi vogliono ripartire a settembre! Io ancora non riesco a capire come si può essere contrari a sfruttare questi tristi momenti per fare interventi nelle scuole e sulle strade ,con soldi già stanziati. Penso che non capisce o peggio ostacola queste cose dovrebbe pagarne le conseguenze . La scuola a settembre deve necessariamente aprire, abbiamo davanti a noi 4 mesi per cercare soluzioni didattiche ed edilizie. Se c’è volontà ed impegno politico si può fare tutto, cancellando la burocrazia e l’Italica incapacità decisionale. Se si tornerà a lavorare pian piano tutti significa che i genitori non ci saranno, la didattica a distanza secondo me deve essere una soluzione temporanea, non c’è solo l’aspetto scolastico che va tutelato, ma soprattutto i rapporti interpersonali e relazionali dei bambini, in un intreccio di rapporti e relazioni dei bambini che interessano soprattutto gli aspetti psicologici, che vanno tutelati ancor più degli aspetti prettamente scolastici.

Matteo, Ma sono una banda di incapaci. Mi vuoi spiegare a che serve la pletora di consulenti? Colao che cosa dovrebbe fare? Mandiamoli a casa nel post emergenza, ogni giorno che passa inutilmente è un’occasione persa! Eliminiamo la burocrazia e facciamo sistemare gli edifici scolastici. Subito. È necessario trovare soluzioni velocemente, che siano per maggio o per settembre. È troppo importante programmare e gestire bene il rientro a scuola. Nel frattempo. Matteo occorre ragionare su nuove modalità educative, rendere obbligatori i campi scuola estivi. Per troppi mesi un’intera generazione non avrà alcuna occasione di socializzazione…le classi pollaio vanno ridotte a un terzo, utilizzando quei locali che si sono chiusi per carenza di alunni. Ci sono scuole con interi piani inutilizzati. Dove non possibile creare turni settimanali di frequenza, utilizzando strutture e supporto di associazioni che sul territorio già si occupano di attività legate ai ragazzi, all’educazione e al tempo libero.

