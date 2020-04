VIVA L’ITALIA LIBERA.

Tutte le volte che sento polemiche sul 25 aprile penso alle lettere dei condannati a morte della Resistenza. E le rileggo. E capisco perché la Festa della Liberazione è la Festa di cui noi non possiamo fare a meno. Viva la libertà, viva chi ha lottato contro il nazifascismo, viva l’Italia. Matteo Renzi.

RENZI. E grazie per ieri sera: è stata un’esperienza emozionante la tua lettura, commossa e intensa, delle lettere dei giovani partigiani condannati a morte. Altro che “annacquare” questa giornata, togliendole il suo speciale significato. Questo è un giorno fondamentale, da celebrare e su cui riflettere sempre, per non dimenticare quanto è costata questa libertà che diamo per scontata

Purtroppo i cosiddetti sovranisti sono in realtà SUDDITI nell’animo.. ieri di Hitler oggi chi della Russia chi degli USA.. mai per un paese LIBERO e forte insieme alla PARI agli altri paesi UE che condividono gli stessi principi di DEMOCRAZIA SOLIDARIETÀ e LIBERTÀ ..Ovvio che siano contro il 25 Aprile. Questi oggi si rodono le. Mani per questa giornata e la vorrebbero cancellare o ridurre a blanda festa senza senso perché non ammettono che la storia ha scelto di abbattere il fascismo e farne una infamia del passato e di farlo anche tramite donne e uomini che con il loro sacrificio hanno ridato dignità al. Nostro paese! Evviva chi nel cuore conserva i ricordi di quella giornata che uomini e donne ci hanno regalato, regalandoci anche la propria vita, loro sono morti ma. il ricordo del loro sacrificio è trasferito nei nostri ricordi, e siamo obbligati a essere sempre liberi e riconoscenti per il regalo più grande potessero farci. Avete mai fatto un giro nei cimiteri militari? Avete mai letto le croci dei soldati morti per liberarci? Sono tutti ragazzi sotto i vent’anni venuti dall’Australia, Nuova Zelanda, Canada, dagli Stati più lontani del nord America. Morti lontano dalle loro mamme senza sapere il perché. Dobbiamo onorare e ricordare soprattutto loro. I partigiani si sono sacrificati per il loro paese, questi ragazzi hanno perso la vita senza motivo ma per la nostra LIBERTÀ. OGGI “con tenacia, con spirito di sacrificio e senso di appartenenza alla comunità nazionale, l’Italia ha superato ostacoli che sembravano insormontabili”, oggi “la nostra peculiarità e nel saper superare le avversità deve accompagnarci anche nella dura prova di una malattia che ha spezzato tante vite”.

VIVA L’ITALIA LIBERA. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo