Grazie a Macron che ha spostato la Francia ad allearsi con i paesi del Mediterraneo l’UE ha battuto un colpo per uscire dalla crisi e sconfiggere il populismo. Ma ora! Per rimettere in moto l’economia è però necessario avviare un piano di riforme che permetta agli imprenditori di fare nuovi investimenti. Da anni i sondaggi fra gli imprenditori indicano tre freni all’investimento: burocrazia, lentezza della giustizia, in particolare civile, e livello della tassazione. Qualsiasi programma di rilancio deve ripartire da lì.

E’ necessario semplificare regolamenti e procedure per snellire la macchina amministrativa e fare leggi più chiare per evitare di perdere tempo in procedure farraginose. È poi imprescindibile accorciare i tempi della giustizia per avere sentenze in tempi più brevi. Sul fonte fiscale è necessario un maggior sforzo contro l’evasione e una semplificazione degli adempimenti a carico delle persone e delle aziende. Inoltre una adeguata spending review consentirebbe di alleggerire il carico fiscale sulle spalle degli italiani. Grazie alle misure messe in campo dalla Bce adesso c’è il tempo necessario per avviare queste riforme. Ma è il mondo politico che deve prendere queste decisioni.

Ma ora è il mondo politico che deve prendere queste decisioni. NON I COMITATI D'AZIONE.

