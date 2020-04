Conte: “Non ci sarà piena libertà di movimento dal 4 maggio, bar e ristoranti riapriranno dopo. La scuola? A settembre”

Intervista del presidente del Consiglio a Repubblica: “Alcune imprese potranno riaprire già la prossima settimana, a maggio non ci sarà un abbandono delle regole”. Bonaccini: “Oggi bisogna decidere sulle riaperture, non si può più aspettare”. Sulle mascherine: “Prezzo calmierato e vogliamo togliere l’Iva”. La strategia europea deve “prevedere trasferimenti” per garantire le stesse chance di ripartenza ai Paesi con debito alto. E sulla minoranza dice: “Forza Italia critica ma costruttiva, il resto del centrodestra fa opposizione strumentale”

VA BE SIAMO IN ITALIA E L’ITALIAO BASTA PRENDERLO PER IL CULO E SEI IL SUO IDOLO E COSI! Il nostro PDC sta riscuotendo un enorme successo, ma pertanto non voglia farne un discorso politico, come fai a dimenticarti della conferenza stampa alle 2 di notte, quando si decise il lockdown, sebbene nel frattempo erano già trapelate un sacco di indiscrezioni circa quali sarebbero stati i provvedimenti che si sarebbero presi e infatti (giusto per fare un esempio), la stazione centrale di Milano venne presa d’assalto da un sacco di persone che preferivano trascorrerlo in meridione piuttosto che nel capoluogo lombardo (e così hanno portato il virus anche nelle regioni dove non c’era); “2500” DPCM uno diverso dall’altro, tanto che nacquero spontanee le battute circa il fatto che non avevamo più inchiostro per stampare l’ennesima nuova autodichiarazione; gestione dell’emergenza a livello dilettantesco con buchi di ogni genere, ma soprattutto la necessità di doversi avvalere di “1500” commissari, a dimostrazione delle sue scarse capacità politiche e decisionali, tanto più presi in settori (telecomunicazioni) che come direbbe Di Pietro “che ci azzeccano” con una pandemia. Sentivo Cacciari dalla Gruber l’altra sera ricordare come altrove gli aiuti arrivino direttamente sul conto corrente (in alcuni casi pure a fondo perduto), da noi invece devi rivolgerti come al solito ad una banca, con i tempi biblici che sappiamo; le tasse per chi non ha incassato nulla in due mesi e poco gli entrerà nei prossimi, saranno un problema anche a Giugno, non solo ad Aprile e a Maggio…

E. Intanto Conte non è stato mai eletto da alcuno, dunque il riferimento alle elezioni è inappropriato. Ma, al di là di questo, il compito di chi governa, sia esso eletto o nominato, è quello di decidere. Non di certo quello di procrastinare sine die anzi, cum die, di 15 giorni in 15 giorni, con DPCM di dubbia costituzionalità (Lo dicono 2 Presidenti emeriti di Corte costituzionale, non un umile cittadino come il sottoscritto), rilasciando interviste che trasudano caratteristiche autocelebrative ed autoreferenziali. Intrise di retorica (ci allontaniamo oggi per abbracciarci più forte domani) e prive, schiacciate come sono tra un parere e l’altro, di quell’orizzonte pratico che 60 milioni di italiani legittimamente esigono dopo 60 giorni di non vita.

Ma veniamo a noi .La mia idea è che siamo in ritardo, su tutto. Beninteso, il ritardo non è delle riaperture ma nella programmazione generale. Tra un parere e l’altro, tra un epidemiologo che dice “chiudiamo tutto fino a Natale” ed un presidente di regione che dice “apriamo tutto subito”, c’è una politica imbelle, che cincischia e non è in grado di fare una sintesi credibile. Siamo ad una settimana dal 4 maggio e non sappiamo ancora nulla. È tardi. Ebbene. Faccio un esempio ma in qualsiasi ambito lavorativo e cosi! I Tribunali dovrebbero “riaprire” il 12 maggio eppure, al di là dei dispenser di gel, al personale non è stato fornito alcun DPI e, dunque, è comprensibilmente preoccupato dalla possibilità di una invasione di utenti e avvocati, questi ultimi sostanzialmente fermi da 2 mesi (studi aperti senza clientela). In facoltà solo didattica on line, senza comunicazione alcuna sul futuro. Così non si va avanti e si affonda. Da ultimo ma non per ultimo, si continua a trascurare l’esasperazione della gente, quella gente che nel 98% dei casi ha rispettato le regole e che ancora oggi, con 25 gradi ed un mare cristallino, resta chiusa in casa ed aspetta un incoraggiamento che tarda a venire.

Ora io dico con questo lockdown : Con i soggetti positivi in calo e intere regioni prossimi allo zero, una ripartenza controllata delle attività è necessaria oltre che ragionevole. Come ragionevole sarebbe la libertà di muoversi (passeggiate, spostamenti in macchina, andare per boschi e campagne o al mare, purché si evitino assembramenti di più nuclei familiari e sanzionarli in caso di inosservanza. Una passeggiata solitaria o con famiglia a km. di distanza dalla residenza e in luoghi non affollati dovrebbe essere consentita, tenendo conto delle sofferenze accumulate da grandi e piccoli in questi mesi, in modo particolare da chi non dispone di ampi spazi nella residenza. E con il caldo in arrivo è facile immaginare il livello di “non sopportazione”.

Dunque, chiusura scuole “tanto la didattica a distanza sta andando mediamente bene”. Vero, verissimo, ma la scuola non è soltanto didattica e credo che il buon Conte lo sappia bene. Ci sono le gite di istruzione, le attività integrative ed extracurriculari, i progetti, le gite, le feste. Gli alunni il 14 febbraio sono andati a scuola senza sapere che sarebbe stato l’ultimo giorno insieme ai suoi compagni e alle sue maestre.. Alle medie hanno un programma di scambio culturale con una scuola di altri stati europei, tanto per dire. Ogni scuola ha una serie di iniziative che arricchiscono l’offerta formativa. Tutto saltato, tutto sostituito da ore in casa davanti a TV e computer. Per quanto ci si possa organizzare per stimolare i bambini e i ragazzi a casa, la differenza è lampante e sono tutte esperienze IRRIPETIBILI che i nostri ragazzi non possono vivere. Io non dubito del pericolo, ma non posso fare a meno di chiedermi se sia VERAMENTE necessario adottare misure del genere, quale sia il rischio REALE a fronte del danno umano e sociale (lasciando perdere quello economico) che si produce. E questo vale anche per tante altre categorie, ovviamente. Non posso essere arrabbiato, perché forse è giusto così, ma rattristato lo sono, e veramente molto. NEL FRATEMPO! Il Giulio Conte e il feldmaresciallo Bonafede danno il liberi tutti solo a boss mafiosi e ndranghetisti di primissimo livello con la patetica scusa che potrebbero essere contagiati da Covid19 dopo trattativa stato mafia 2020, Silvio ti sei rivelato un dilettante, solo un banalissimo stalliere con contatti eccellenti …. Voi italiani rimanete sotto sequestro che in confronto le BR con Moro non sono state nessuno, la differenza è che lui vi fa crepare in casa invece di sparavi, fino al giorno prima in cui il parlamento lo manda a casa. M5S passato da ONESTA’ ONESTA’ a BACIAMO LE MANI, chapeau! Allo stesso tempo i fascistelli di ogni ordine e grado appioppano multe da 500 euro a quasi novantenni che si recano al proprio orto per abbeverare le piante, APPLAUSI!

Niente da fare, si prosegue senza ostacoli sulla strada dell'oscurantismo più rigido. Non si spiega nulla, non si parla di un confronto con altri paesi vicini a noi. Occorre solo chiudere gli occhi tapparsi le orecchie e credere nella nuova religione del coronavirus

