Pare che finalmente abbiano capito che:

-se vai in macchina per i cazzi tuoi a fare un giro e non scendi a fare quattro chiacchiere con chi incontri, non fai niente di male (anzi, magari ti svaghi, sei più tranquillo, mangi e fumi di meno e diminuisce il tuo rischio di malattie cardiovascolari)

-se fai una passeggiata a piedi o in bici e rimani a distanza di chi incontri, non hai bisogno di mascherina e non fai male a nessuno (anzi, il tuo sistema immunitario si rafforzerà)

-se vai in giro con tua moglie o tuo marito o i tuoi figli o con chi vive con te e non ti avvicini ad altri, non commetti nessuna imprudenza

-andare in moto è innocuo come andare in macchina (anche se più piacevole)

-uscire dal comune è possibile, basta usare le solite precauzioni

-gli untori magari ci sono, ma non sono quelli che vanno in bici o a correre

-le mascherine servono solo negli ambienti chiusi

-fumare non è affatto protettivo dal COVID

-lavorare fa malissimo (più di prima)

-fare sesso con il tuo partner fa benissimo (esattamente come prima

Pare che finalmente abbiano capito che! NON CONTE C’è NE VUOLE! I COMITATI D’AZIONE ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo