SPERIAMO SIA DA MONITOR PER ALTRI E TANTI COME QUESTI DUE.

HO LETTO DEI PROVVEDIMENTI DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI CONTRO FELTRI E MARIO GIORDANO, IL CONDUTTORE DELLA TRASMISSIONE. QUESTO MI RIEMPIE DI GIOIA SOPRATUTTO PERCHE’ DEVE SUONARE COME CAMPANELLO D’ALLARME PER TUTTI QUEI CONDUTTORI E GIORNALISTI CHE CONTINUANO IMPERTERRITI A RIEMPIRE GIORNALI E TRASMISSIONI TV DI INSULTI, IMPROPERI, FAKE NEWS E SUSCITARE ODIO ANCHE CONTRO AVVERSARI POLITICI SOLO PERCHE’ INDOTTI DAI LORO EDITORI DI PALESE FEDE CONTRARIA. L’ORDINE DEI GIORNALISTI E L’AGICOM DEVONO FARE UN BEL RIPULISTI, AL LORO INTERNO, PER OFFRIRE AL PAESE UN’INFORMAZIONE LIBERA, EQUILIBRATA E SOPRATUTTO CORRETTA. NON VOGLIAMO PIU’ VEDERE GIORDANO E FELTRI MA NEANCHE GLI ATTUALI GILETTI, BERLINGUER, MERLINO, PANELLA, BELPIETRO, DE MANZONI, TRAVAGLIO, GIANNINI, MENTANA, FUSARO E TANTI ALTRI DELLA LORO SPECIE. TUTTI CE LO AUGURIAMO PER UN PAESE LIBERO ANCHE NELL’INFORMAZIONE.

