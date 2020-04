Coronavirus, Fase 2: Conferenza stampa di Conte alle 20.20, in serata la firma del nuovo Dpcm. Resterà l’obbligo dell’autocertificazione per gli spostamenti, ma sarà diversa. Mascherine obbligatorie ma solo nei luoghi chiusi. Ripartono il 4 maggio manifatturiero e cantieristica. Confermata la possibilità di fare attività motoria a distanza

Boccia e Speranza, quando i cognomi già dicono tutto. Che non rompano i cosiddetti poi richiamando ad minchiam vari articoli costituzionali, quando continuano ad infrangere quello più sacro la libertà. Con il virus dovremmo imparare a viverci prendendoci i nostri rischi, come veniva anche prima, in maniera minore ma sempre dovevi valutare i rischi del tuo tipo di vita che volevi avere, ora il rischio e aumentato ma sempre una scelta la devi fare, rispettare certe regole che ti garantiscono una certa sicurezza, o comportarti come prima e non avere per nulla la sicurezza di non infettarti, o chiuderti in casa e avere la certezza totale che non ti infetti, ma pure la certezza che chiusi in casa non e vivere, perché senza libertà pur non rischiando non e vivere.

A proposito ma gli svedesi?…sono ancora tutti vivi? non è che gli italiani sono un po’ ipocondriaci e si sono suicidati per un virus che semplicemente doveva fare il suo corso come tanti nel frattempo rispetto giudizioso delle regole imposte dal governo? ok i morti a Bergamo Brescia dove abito…ma nel resto d’Italia pronto soccorso vuoti per 2 mesi!! e il governo ci sguazza trattandoci come cani da tenere al guinzaglio e microchip pare !! qualche mese ci vuole e forse anche gli ipocondriaci si renderanno conto…poi quando arriverà la fame passerà anche la paura del virus…

La procedura scientifica e il principio di precauzione prevedono il confinamento totale fino a scomparsa del virus. Giusto, in astratto. Domando, è in grado chi dà questi ordini di poter mantenere le persone confinate e insieme tenere in piedi l’economia e i conti? La risposta è no, non è in grado, e questo si è compreso benissimo. Secondo me vige il burocratese, l’esperto a detto, quell’altro ha pensato, mi sembra di aver sentito dire, allora io farei così. Inadeguati, non si rendono conto della polveriera che hanno ammassato sotto i piedi. Di questa polveriera pandemica! Non si vuole capire che per la prima volta sono contrapposte due idee. La prima segue i principi epidemiologici e le procedure scientifiche che guardano esclusivamente l’uomo ed il suo bisogno di non ammalarsi. La seconda quella politica e territoriale che guarda forse anche interessi di tipo economico e/o di parte. Trovare un “equilibrio” è cosa difficile e complessa che dovrebbe suggerire a tutti questi dotti e sapienti di stare zitti perché la confusione “ben programmata” fa in molti casi più danni del corona virus. E a tutti quelli che scoprono , in questi giorni, grandi capacità gestionali e organizzative li invito a guardare nei loro uffici per verificare quanto si poteva fare per la collettività senza aspettare come al solito l’iniziativa del governo.

ORA LA FASE 2 ! Il punto problematico più degli altri sono gli autobus e l metropolitane: non riesco ad immaginare che vi si tenga la distanza di sicurezza: inoltre i diffusori di aria condizionata sono a mio avviso pericolosi, poiché fanno circolare insieme all’aria anche i virus.SI! A parte i tanti punti interrogativi sui ristoranti, bar ecc. il banco di prova sarà il trasporto pubblico dei grandi centri. Chi conosce la metro di Roma, Milano sa bene cosa sono dalle 7 all 9 del mattino. Sala ha pensato di ridurre il traffico della stazione Cadorna da 6000/h a 1500/h, ma gli altri 4500 tutti in bici? Se a Milano qualcuno in bici ci va, non succede la stessa cosa a Roma, anche perché se al mattino esci, non è detto che al pomeriggio rientri. Il rischio è il ritorno ad un traffico pazzesco e relativo inquinamento che non mi sembra abbia giovato alla diffusione del corona. Nè gli orari flessibili possono essere risolutivi, a meno che non facciamo entrare gli statali al canto del gallo. Per ristoranti e bar la vedo dura, anche con un metro di distanza tra gli avventori saranno in pochi a voler rischiare. Tra l’altro l’app immuni non ti dice dove non andare per non prendere il virus, ma solo se in passato sei stato in contatto con qualcuno ha contratto il virus

Una task force di 17 persone ed essere a pochi giorni dalla partenza della fase due, ancora in alto mare, sinceramente è poco tranquillizzante. Capisco che la cosa non sia semplice ma 70 brillanti menti con a capo Colao qualcosa di più chiaro e soprattutto più tempestivo me lo sarei aspettato. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo