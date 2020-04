Caro MATTEO RENZI, a questo punto devi prendere una decisione su questo governo. L’IMMUNITA’ DI GREGGE AL “RENZISMO”

OK! Perché ti dico ciò ! ci avete fatto caso che tutte le proposte di Renzi vengono aspramente criticate appena fatte, poi dopo qualche settimana, a volte dopo pochi giorni come l’esigenza di programmare per tempo la Fase 2, vengono attuate? Bisogna far credere alla gente che Renzi sia solo uno che cerca visibilità facendo polemiche e propaganda. Poi quando si è creata “l’immunità di gregge” finalmente se ne discute, come fossero proposte di qualcun altro, e si va avanti così, avendo perso tempo utile. Succede regolarmente così. Chissà se il gregge se ne è accorto?

Dobbiamo riaprire le attività, come negli altri Paesi colpiti dalla pandemia. Gli italiani sanno rispettare le regole, lo hanno dimostrato, bisogna fidarsi e il Governo deve fare la sua parte per organizzare trasporti e dispositivi personali di protezione.

Non lo si vuole fare? Ristoranti, bar, negozi ancora chiusi? Allora basta parole, servono soldi immediatamente per non far morire queste aziende. Altrimenti a giugno le saracinesche non le tira su nessuno.

Scuole chiuse, oratori chiusi, attività educative chiuse con genitori che lavorano? Allora anche qui poche parole servono servizi per i bambini, soldi alle famiglie, subito.

Per questo dico che a questo punto devi prendere una decisione su questo governo. O rimani, continuando a dare suggerimenti, come tu sai, attualmente inascoltati. Oppure lo fai cadere, con tutti i rischi che ne potranno derivare. I militanti inoltre sono divisi a metà, tra chi condivide le scelte di Conte e chi no. Non è una situazione facile perché io penso che un’emergenza del genere sarebbe impossibile da gestire per chiunque, e aggiungo che chiunque fosse al governo, non riuscirebbe ad accontentare nessuno. In fin dei conti questo governo lo hai fatto nascere tu, e sapevi già delle conseguenze e dei rischi a cui andavi incontro. A questo punto ognuno si prenda le proprie responsabilità. Forse è arrivato il momento del coraggio.

Caro MATTEO RENZI, a questo punto devi prendere una decisione su questo governo. L'IMMUNITA' DI GREGGE AL "RENZISMO"

