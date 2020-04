CHI SONO I VERI NEMICI DELL’ITALIA?

La destra nazionalpopulista continua a inquinare il dibattito pubblico raccontando di una Europa nemica dell’Italia. Contando sulla complessità delle questioni e sull’ignoranza del suo elettorato, travisa norme, nasconde provvedimenti, inventa pericoli più di quanti ce ne siano realmente,

Sbattuta la faccia sul MES, non potendo negare la realtà di condizioni restrittive già abolite il 9 aprile scorso, ora hanno inventato che per il Trattato istitutivo dell’UE sarebbe consentito inserire condizioni restrittive ex post a qualunque accordo precedentemente stipulato. Ci sarebbe da ridere, e i nostri partner lo stanno facendo, se fare dichiarazioni di questo genere non indebolisse l’immagine dell’Italia che potrebbe cadere in balìa di simili somari irresponsabili. Questo rende diffidenti gli investitori internazionali e ogni volta che a destra aprono bocca perdiamo risorse e credibilità.

Primo: non è possibile inserire nuove condizioni ex post, in particolare di tipo macroeconomico inerenti ad aggiustamenti strutturali di finanza pubblica, ad un Paese che abbia contratto un accordo. In nessun caso. Non è mai stato così, né lo sarà mai. Neanche in Grecia dove, peraltro, non fu applicato il MES, come continuano a dire questi bugiardi, ma un accordo specifico che i greci dovettero accettare per salvarsi da guai peggiori. Non ci furono clausole restrittive nascoste o aggiunte dopo, tutto era chiaro dall’inizio. Per questo Varoufakis, che non aveva alternative, preferì lasciare il cerino in mano a Tsipras.

A questo proposito, giusto di passaggio, è falso quello che ha sostenuto Lerner circa un ruolo negativo nei confronti della Grecia del governo italiano (Renzi) in quella vicenda. In una lettera di smentita Renzi cita fatti e circostanze precise che dimostrano il ruolo del governo italiano per limitare le restrizioni alla Grecia, svolto anche su richiesta di Tsipras, che ha già confermato, come in altre circostanze pubbliche.

Secondo: comunque l’Italia, che nessuno obbliga – se non la responsabilità nei confronti dei suoi cittadini – ad accedere a qualunque strumento anticrisi messo in campo, compreso il MES, ha la possibilità di porre il veto a qualunque decisione, generale o particolare, sulla quale non fosse d’accordo.

Ma perché dobbiamo perdere tempo, risorse e faccia per colpa di quattro o cinque mascalzoni in cerca di voti estorti a un branco di pecore ignoranti e spaventate ad arte?

Il punto politico di oggi non è l’Europa nemica, che invece sta facendo molto anche a favore dell’Italia, quella seria, ma è come da ora in avanti l’Italia saprà usare, bene e rapidamente, gli strumenti anticrisi messi a sua disposizione dall’UE.

Su questo l’asino traballa ancora e speriamo che non caschi. Come vorrebbero i nemici dell’Europa, e i loro agenti in Italia.

