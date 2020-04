CONTE, L’ONDIVAGO FURBETTO, si difende dall’accusa di avere assunto centinaia di tecnici dicendo che “se li assumo mi dicono che non sono capace di governare, se invece non li assumo mi dicono che sono un presuntuoso”. Eee… NO caro Conte, non girare la frittata! Nessuno dice che un Presidente del Consiglio non DEBBA ASSUMERE TECNICI PER AIUTARLO NELLE DECISIONI! Anzi un PdC che si rispetti, DEVE assumere consiglieri, tecnici, sentire ministri, alti burocrati, organizzazioni sindacali e di categoria, professori e scienziati… Li DEVE consultare per poter meglio DECIDERE! Lo deve fare però in silenzio e alla fine deve rendere pubbliche le sue scelte ED ASSUMERNE TUTTA LA RESPONSABILITA’. Il compito dì un PdC è quello di DECIDERE! Il fatto invece che il sig. Conte pubblicizzi i suggerimenti dei suoi consiglieri, fa pensare che se le SUE SCELTE non dovessero funzionare, le colpe siano dei suoi profumatamente stipendiati “consiglieri! E NO, CARO CONTE LEI E’ L’UNICO RESPONSABILE DI TUTTE LE SCELTE FATTE PERCHE’ IL POLITICO HA IL COMPITO DI SCEGLIERE per il bene dell’Italia Intera. Capisco che per lei è molto difficile fare scelte coerenti visto che prima le ha fatte con SALVINI ed ora le fa con ZINGARETTI ma le sue contraddizioni non le possono pagare i CITTADINI ITALIANI!

