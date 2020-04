È proprio vero, una grande ferita. E i tanti ragazzi che magari in passato erano anche felici di marinare qualche giorno la scuola, oggi sono profondamente tristi per non poterci andare

Anche se non hanno diritto al voto, i bambini sono cittadini. Io vi invito a riflettere sulla situazione di un bambino autistico e anche non. senza maestra, senza la vita di sempre e senza possibilità di uscire come prima. Matteo Renzi

È inevitabile UN CHIARIMENTO POLITICO URGENTE, SE NECESSARIO ITALIA VIVA DEVE RITIRARE LA DELEGAZIONE MINISTERIALE!

Coronavirus, Mattarella: “Le scuole sono anche un luogo di relazione. La loro chiusura è una ferita per tutti” Messaggio del capo dello Stato per un nuovo programma Rai, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione: “Siamo di fronte a un evento eccezionale che tocca la vita di più di otto milioni di ragazze e ragazzi italiani. Riapriremo non appena sarà possibile farlo in sicurezza”

Ottimo intervento di Mattarella in ambito scuola, evidenziandone che la mancanza è fonte di preoccupazione sociale.

– Chi glielo fa presente che in ambito costituzionale l’attuale uso di DPCM con sistematica esclusione del Parlamento pur in presenza di deliberazioni di grave impatto sociale ed esautorazione dell’opposizione è preoccupazione di ben altra levatura?

– Chi glielo fa presente che ricorrere a 450 “esperti” in 15 “commissioni” contro i già esistenti capi (Arcuri, Borrell, Locatelli,..) e relative associazioni fa perdere un pochino il rispetto verso l’istituzione del Governo (che ci stanno a fare questi pochi ministri in confronto ai 450?).

Il PdC Giuseppe Conte ha detto testualmente : ” le scuole riapriranno GIA’ a settembre”.

Dopo un po’ di smarrimento ho guardato il calendario ed ho visto che era il 26/04/2020, rispetto a quel GIA’ a settembre mancano ben 5 mesi. A questo punto o ammettiamo che la scuola è solo un enorme stipendificio dagli asili-nido all’ università oppure in una società civile non si può abbandonare bambini, ragazzi e famiglie per 7 mesi. Obbligatorio trovare soluzioni alternative come si sta facendo in tutta Europa; è ovvio che in ogni caso esiste un rischio ma il politico deve saper prendere decisioni nell’interesse nazionale.

Il bello è che mentre il PDC Conte con il suo ghigno da presa per il culo diceva “Riapriremo a Settembre”, Brusaferro con un ghigno da che cazzo dice : “Scuole a Settembre?.. Non penso proprio..”.. Cmq stiamo sereni c’è quel fior fior del Ministro Azzolina che insieme alle sue 234 Task Foce sta organizzando il rientro dei ns piccolini a Scuola.. io sono tranquillo, e voi? In fondo è meglio cosi, più ignoranti e acritiche saranno le future generazioni, più sarà facile abbindolarli per perfezionare il declino sociale, economico, morale, culturale degli ultimi 30-40 anni. Le future generazioni potranno cosi guardare a Berlusconi, Salvini, di Maio o Meloni come oggi noi guardiamo a De Gasperi, Berlinguer o Togliatti.

L’impressione è che il governo si mostri succube delle scelte di comitati e task force varie, ma solo per incompetenza codardia e convenienza. Dovrebbe mostrare invece il coraggio di elaborare un piano per riaprire (quantomeno per aree geografiche) almeno i nidi, le scuole infanzia e primarie in sicurezza entro metà maggio, magari territorialmente ed in linea con gli altri Stati Europei. I bambini, i ragazzi e le famiglie vengono prima di qualsiasi questione economica perché la scuola ha funzione sociale prima ancora che didattica. Se i minori continueranno a sentirsi in prigione, privati delle loro necessità primarie, ovvero quelle di aggregazione e confronto con i loro coetanei, svilupperanno a breve scompensi emotivi difficili da gestire in famiglia. Personale scolastico, ragazzi e buona parte dei genitori sono in clausura dai primi di marzo, appare quindi inverosimile che possano sorgere focolai così violenti.

Bisogna trovare un modo per riaprire le scuole o almeno i centri estivi per i bambini, dopo 2 mesi lontano dal loro mondo trovo che stiano regredendo e che abbiano in gran bisogno di uscire e tornare alle loro vite. Non parlo del peso che grava e graverà sulle famiglie, quello mi pare palese per chiunque abbia figli, solo gli “scienziati” pare non lo comprendano. Come hanno fatto gli altri paesi europei? Se ne dovrebbe parlare di più, invece anche ieri sera il Presidente Conte ha glissato con eleganza su tutto ciò, limitandosi a dire il minimo, forse tutto ciò che aveva da dire

È proprio vero, una grande ferita. E i tanti ragazzi che magari in passato erano anche felici di marinare qualche giorno la scuola, oggi sono profondamente tristi per non poterci andare

