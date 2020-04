Bergamo, arriva il conto da pagare per la cremazione delle vittime: indignazione delle famiglie ,e ce credo. I Comuni della Bergamasca hanno pubblicato le tariffe, con iva inclusa, applicate dalle città fuori dalla Lombardia che hanno eseguito il servizio. Bergamo, arriva il conto da pagare per la cremazione delle vittime: indignazione delle famiglie ,e ce credo. I Comuni della Bergamasca hanno pubblicato le tariffe, con iva inclusa, applicate dalle città fuori dalla Lombardia che hanno eseguito il servizio.

Le immagini dei camion colmi di feretri che lasciano Bergamo di notte sono il simbolo della tragedia del Coronavirus, ma c’è anche un retroscena che aggiunge indignazione a dolore: infatti le famiglie di quelle vittime hanno ricevuto a casa il conto da pagare per la cremazione dei corpi di quei cari cui non hanno potuto nemmeno dire addio. Sui propri canali istituzionali i Comuni della Bergamasca hanno pubblicato le tariffe, con iva inclusa, applicate dalle città fuori dalla Lombardia che hanno eseguito il servizio, sottolineando che non sono richiesti costi di trasporto effettuati con mezzi militari. L’invito ai cittadini è di segnalare, dunque, eventuali anomalie, ma ciò non basta a non accendere la polemica politica.

Ogni struttura ha applicato prezzi diversi, in alcuni casi scontati e agevolati – sottolinea l’amministrazione di Bergamo, – e qualora i trasferimenti siano stati effettuati da mezzi militari e delle forze dell’ordine, non possono essere conteggiati costi a carico delle famiglie dei defunti”. Con l’appello finale condiviso da Seriate e Ponte San Pietro: “Invitiamo, pertanto, a verificare la corretta applicazione delle tariffe esposte”.

GOVERNO STATALE E LOMBARDO STATE FACENDO UNA FIGURA DI MERDA! COME SI FA HA SPECULARE SU UN DRAMMA NAZIONALE.

