IL GALLO CONTE A FATTO LOVO! Fase 2 resta il distanziamento Conte Dal 18 maggio riaprono negozi dal 1 giugno bar e ristoranti Via libera a sport e parchi mascherine a 0,50 centesimi

Un’altra conferenza stampa in cui “gettiamo le basi per la ripartenza del Paese…”.

Le nostre proposte erano più coraggiose e non che ci aspettavamo questa eccessiva timidezza.

Ormai le task force sono 15 e le conferenze stampa del premier 20, eppure ancora manca l’essenziale: un’idea complessiva per ripartire, in sicurezza s’intende.

Avremmo voluto, sempre mettendo al primo posto la salute, cominciare ad aprire gli spazi aperti per i bambini dai primi di maggio, la certezza per i ragazzi con disabilità di tornare alla vita, la possibilità, almeno da giugno, di autorizzare le attività ricreative ed i servizi educativi per la fascia d’età 0-6.

E poi di incentivare e rafforzare tutte le forme di sostegno alla famiglia, i congedi parentali e le politiche per consentire alle famiglie di poter vivere con tranquillità.

Abbiamo anche chiesto, purtroppo senza successo, di riaprire le chiese alle messe e non solo ai funerali.

Non siamo soddisfatti sul posticipo delle riaperture al 18 maggio del commercio.

Insomma, da domani si riapre troppo poco, ci voleva più coraggio.

“Grazie a sacrifici fatti siamo riusciti a contenere l’epidemia. Avete manifestato tutti forza e coraggio, senso di responsabilità e comunità. Ora inizia la fase due, in cui la curva del contagio potrà risalire, il rischio c’è e dobbiamo assumerlo”. È l’inizio del discorso del premier Giuseppe Conte, nella conferenza stampa sulla Fase 2.

“Fondamentale”, secondo il presidente del Consiglio, è “il comportamento responsabile di ciascuno di noi, rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro, anche con i parenti bisogna stare attenti. Se vuoi bene all’Italia devi evitare che il contagio si diffonda”.

Preliminare all’entrata in vigore della nuova fase, l’utilizzo delle mascherine, il cui prezzo sarà calmierato a 0,50 centesimi. “Il nostro obiettivo è assicurare il giusto guadagno alle aziende assicurando i dispositivi di sicurezza ai cittadini”. E ha aggiunto: “Stiamo lavorando per eliminare l’Iva su questi prodotti”.

• Fase 2, governo al lavoro sulla riapertura ‘light’: oggi la cabina di regia con le Regioni

• Fase 2, il giallo dell’autocertificazione. Conte: “Più libertà, ma non sarà come prima”

Le misure entreranno per lo più in vigore dal 4 maggio, per le due settimane successive. “Avremo una conferma generalizzata degli spostamenti all’interno della regione per motivi lavorativi e di salute, ma aggiungiamo anche spostamenti mirati per fare visita a congiunti“. Resta però il divieto di spostarsi tra una regione e l’altra. “Fatto salvo che per motivi di lavoro”. Resta quindi l’obbligo delle autocertificazioni: “Rimarrà obbligatoria fino a quando ci saranno limitazioni sugli spostamenti”, ha chiarito Conte.

I divieti di assembramento restano, sia nei luoghi pubblici che privati. Sarà consentita però la riapertura di parchi pubblici ma sempre rispettando il distanziamento: “Consentiamo l’accesso a ville, a parchi pubblici ma nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni di sicurezza”.

Riprenderanno gli allenamenti anche per gli atleti. Chi pratica sport singoli potrà allenarsi a porte chiuse.

Per quanto riguarda le celebrazioni religiose, si potranno celebrare i riti funebri ma con regole precise: preferibilmente all’aperto, con non più di 15 persone e mantenendo l’obbligo di indossare le mascherine protettive.

Riprenderà il lavoro nelle aziende ma assicurando la tutela dei lavoratori: “La riapertura delle aziende interessate è consentita sul presupposto del rispetto dei protocolli di sicurezza. Ci sarà un protocollo di sicurezza anche per le aziende di trasporto”, spiega il premier Conte.

Dal 4 maggio sarà consentito a bar e ristoranti l’attività di asporto, ma, avvisa il premier: “Nessuno pensi ad assembramenti davanti ai locali. Il cibo si consumerà a casa o in ufficio, non davanti al punto di ristoro”.

Dal 18 maggio riprenderanno anche il commercio al dettaglio, l’attività dei musei, delle mostre e delle biblioteche. Sempre da quella data potranno tornare ad allenarsi anche gli atleti che praticano sport di gruppo che presuppongono il contatto fisico. E ha specificato che non è ancora stata decisa la ripresa del campionato di calcio.

Dal 1 giugno, poi, riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri, estetiste e tutte le attività che riguardano la cura della persona.

Per quanto riguarda la ripresa dell’anno scolastico, il presidente del Consiglio ha confermato non si tornerà in aula prima di settembre ma si sta lavorando per assicurare, in piena sicurezza, che l’orale degli esami di maturità si tengano di persona. “È prevista – ha spiegato il premier -una nuova esplosione della curva del contagio nel giro di una o due settimane”. E ha aggiunto: “Ora il rischio preso è calcolato ma non è possibile riaprire le scuole”.

