Rivolta dei commercianti: Evasione fiscale, corruzione e mafie oltre i limiti fisiologici portano prima o poi al disastro

Rivolta dei commercianti.

Per i commercianti riaprire subito è motivo di vita o di morte. Confcommercio: “Danni gravissimi, servono soldi a fondo perduto”. Fipe: “Chiuderanno 50 mila imprese”

Questo governo non si rende conto del disastro economico che sta provocando alla generazione attuale né del carico di debito che lascerà a quelle successive. La priorità dovrebbe essere la riapertura delle attività convivendo con il virus, è troppo facile mantenere il lockdown ‘sine die’

Giuseppi sta iniziando a pagare la sua incapacità di comunicazione chiara e realistica. Se invece di sottoporre il Paese ad una serie fotocopia di conferenze stampa soporifere e prive di contenuto avesse detto una parvenza di verità fin dall’inizio adesso non starebbe a subire gli strali di un’ Italia scontenta e miseranda. Paradossalmente la cautela nella riapertura e’ una delle poche cose giuste che il governo ha fatto finora. Solo che , avendo preso in giro gli Italiani per due mesi ed avendo alimentato aspettative irrealistiche sulla Fase 2 adesso scopre che la pazienza e’ davvero finita e dai canti sui balconi si passa velocemente ai forconi. Speriamo in #dimissioni giusto ! se non passiamo ai forconi ,andremo ad elemosinare per le strade ,e questo perché nessuno dei partiti al governo ed opposizione vogliono una bella patrimoniale ,i 10-15 milioni di super milionari italiani accedono ai servizi sanitari ,ai 600 euro ,e finanziamenti , mentre i poveri e il ceto medio ,deve ricorrere a vendere quel poco che ha, per tirare avanti.

Industriali, commercianti, artigiani, tutti a reclamare finanziamenti a fondo perduto, tutele etc. etc. Nessuno invece che ricordi che in Italia esistono i liberi professionisti: geometri, periti, architetti, ingegneri, avvocati, commercialisti, che non battono un chiodo dall’inizio della pandemia. Figli di un dio minore, è come se agli occhi della pubblica opinione non esistessero affatto. In Italia per farti capire devi usare la voce grossa. Fallirà il commercio che stava in piedi grazie all’evasione fiscale. La parte sana, che risponde ad una domanda effettiva sopravvivrà, anzi andrà meglio per la diminuita concorrenza disonesta.

Dal 4 maggio cambia poco ,il commercio era già in ginocchio ,vediamo in città e paesi fondi vuoti ,prima erano una rendita sicura, oggi una tassa , i grandi centri commerciali e siti come amazon stanno distruggendo il commercio al dettaglio, con la complicità dei vari governi- Mi chiedo perché si sono tenuti aperti i grandi supermarket, dove l’aria è viziata ,e si sono chiusi i mercati all’aperto degli ambulanti? tutto ciò non ha senso ,moltissime fabbriche anche sono rimaste aperte ,meglio per loro- Se si continua con questa assurda chiusura ,sarà la fine del piccolo commercio delle piccole botteghe, le quali hanno un valore insostituibile, fatto di professionalità ,socialità e fiducia – è allucinante quello che sta’ succedendo ,di che vivremo ,di elemosina ?dei sussidi al contagocce del governo ? chi paga questa chiusura forzata ? Se ieri eravamo in ginocchio ,domani ci dovremo arraspare per ter terra

Detto ciò cari signori stiamo improvvisamente scoprendo di essere una nazione di stra morti di fame. In cui la stragrande maggioranza dei lavoratori non è in grado di stare due mesi senza lavorare. Eppure pare che gli italiani posseggano 9000 miliardi di beni immobili e 5000 di beni mobili. Nessuno come noi in Europa. Nessuno risparmia come noi. Nessuno ha tante case di proprietà come noi. Allora qui ci sono due modi per valutare la questione. O pensare che i 20 km di coda sulle autostrade ogni fine settimana, i ristoranti e le pizzerie sempre piene, le piste da sci sempre affollate, i viaggi alle maldive sbandierati sui social, i ponti con milioni di persone in giro, i centinaia di migliaia di euro di mutui accesi per comprare case di mer..da di 50 metri quadri senza balcone in zone residenziali, le auto di lusso magari a gas come la porsche di Checco Zalone, erano delle allucinazioni collettive e che in realtà erano tutti analfabeti funzionali che incapaci di accettare la loro miserrima condizione umana cercavano di sentirsi qualcuno vivendo perennemente al di sopra delle loro possibilità. Oppure pensare che in questo momento tutta la tipica caratteristica chiagnifottesca del popolo italico stia venendo fuori in tutta la sua potenza da Bolzano a Pantelleria. Notai e avvocati che chiedono il bonus di 600 euro, gente che chiede prestiti e sussidi con in banca centinaia di migliaia di euro. Oppure stiamo assistendo ad un mix di entrambi i fenomeni. In entrambi i casi una situazione di uno sconforto e depressione indicibili.

Rivolta dei commercianti: Evasione fiscale, corruzione e mafie oltre i limiti fisiologici portano prima o poi al disastro ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo