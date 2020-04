Stai a vedere che il governo casca grazie ad uno stato estero, il colmo sarebbe pure ringraziare la chiesa, d altronde se si apsetta mattarella.

Finché non usciamo dall’emergenza, il Paese deve remare nella stessa direzione. Poi il gioco si fa duro, e tutti i nodi veranno al pettine, e ci sarà chi dovrà pagare per come ha gestito questa pandemia.

Il premier sottovaluta l’impatto del “no” alle messe e dopo la protesta della Cei corre ai ripari per non perdere “l’asset” vaticano: subito un protocollo, si discute sulla data. Difficile il 4 maggio, ipotesi 18, “perché come spieghi i musei aperti e le chiese no?”

Ricordate le parole di Casini, uno che è in Parlamento da una vita e che conosce la politica come le sue tasche: “Conte tra 2-3 mesi lo cacceranno con i forconi” Un Presidente del Consiglio che prima spara le sue comunicazioni e poi corregge il tiro. Confusione al quadrato e Conte così diventa l’uomo giusto per gli italiani, che nella confusione diventano degli slalomisti eccezionali. Figuriamoci gli avvocati che nella confusione delle grida manzoniane sguazzano con profitto diventando degli azzeccagarbugli straordinari. E Conte è avvocato ed è stato messo al centro della produzione della confusione che ci governa. Annamo bene!, dicono a Roma.

Ma “Ci sono responsabilità a cui la politica non può abdicare”

Esatto?. Purtroppo l’avvocato Conte manca della qualità fondamentale di un leader politico. Ascoltare tutti, comprendere le diverse istanze ed opinioni, riunire il tutto in un quadro generale, ossia l’intera comunità, e poi prendere decisioni. Le quali, spesso, non soddisfano le esigenze dei vari settori. In poche parole non ha le palle. Purtroppo Conte sembra ascoltare solo il settore medico ( ovviamente, quello più importante), sembra impaurito, insicuro e vacillante. Soprattutto, non di vede la capacità di utilizzare tutto quello che sarebbe a disposizione, in particolare nel settore tecnologico, dove l’Italia è piuttosto indietro rispetto agli altri paesi europei. Non dico che sarà la tecnologia, oltre che la scienza, a salvare il mondo, ma di sicuro offrirà un contributo determinante.

Stai a vedere che il governo casca grazie ad uno stato estero, il colmo sarebbe pure ringraziare la chiesa, d altronde se si apsetta mattarella. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo