A mio avviso è che si può pregare ovunque. Le non aperture delle chiese non e un problema. Ma la chiesa e il voto cattolico vale e molto.

Non posso tacere di fronte alla decisione incomprensibile di non concedere la possibilità di celebrare funzioni religiose. Non ho mai condiviso questa decisione e non credo ci assolva riferirci alla rigidità del parere del comitato tecnico scientifico. Sta alla politica tutelare il benessere integrale del Paese, e la libertà religiosa è tra le nostre libertà fondamentali.

Questa scelta priva i cittadini della libertà di vivere in comunità la dimensione del culto. Avremmo potuto farlo in pieno rispetto delle regole di sicurezza che sono necessarie per evitare la diffusione del contagio. Così come lo facciamo nei luoghi di lavoro e lo faremo nei musei che abbiamo già deciso di riaprire. Da ministra non mancherà la mia voce ferma perché nel Consiglio dei Ministri si consideri di modificare questa decisione. La comunità ecclesiale, in particolare, si sta mettendo al servizio delle famiglie, delle istituzioni, del Paese. Ringraziarla non basta. Va rispettata. Elena Bonetti

Quando andavo al catechismo ci insegnavano che Dio è in cielo in terra e IN OGNI LUOGO!!!!! Penso che sia così e i veri Cristiani non gli dovrebbero dare fastidio i sacrifici!!!!!

Lo dico da iscritto a Italia viva. Credo che, in riferimento al tuo ministero, ci siano, nel decreto illustrato da Conte, problemi ben più seri e importanti che restano in affrontati. Meglio, pur non sottovalutando le funzioni religiose, dedicarsi a modificare, nel consiglio dei ministri, le problematicità legate alle famiglie.

Perciò tra tutti tutti i problemi. lo dico con profondo rispetto e da credente ma non praticante , questo mi sembra minore , per un periodo più o meno lungo possiamo pregare da soli in casa . Mi sembra un gran passo in avanti poter svolgere funerali anche se con un numero contenuto di presenti. .trovo la polemica ……polemica ….capisco la necessità di non lasciare il rosario in balia di Salvini, ma la problematica delle funzioni religiose in un momento clou come questo mi sembra un cavallo perdente, soprattutto se viene usato per attaccare (seppur indirettamente) i medici e gli scienziati (il comitato tecnico scientifico da questi è composto e a questi dà voce in forma di consigli)

IL ROVESCIO DELLA STESSA MEDAGLIA E CONTE E QUESTO IL PROBLEMA PRINCIPALE DA COMBATTERE! CON: L’ennesima libertà sospesa da un personaggio incapace di prendere decisioni e sta portando la nostra Italia alla fame fisica, morale e intellettuale. È necessario staccare la spina prima che le persone perdano la loro lucidità!!!

A mio avviso è che si può pregare ovunque. Le non aperture delle chiese non e un problema. Ma la chiesa e il voto cattolico vale e molto. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo