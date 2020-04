Brava ma….certo, se la Presidente della Consulta che deve guarda’ la Costituzione diceva “Fate vobbis, mettetevela puro sotto li piedi”, un po’ me stranivo…..

Cartabia: “La Costituzione una bussola nell’emergenza. Non c’è diritto speciale per tempi eccezionali” La Corte costituzionale non si arrende al Covid. La presidente affida a un podcast il bilancio del 2019. Nessun cenno alla sua malattia, ma il rimpianto per il “viaggio interrotto imposto da un frangente drammatico della storia del Paese e dell’umanità”. E parla di “leale collaborazione tra le istituzioni”

A proposito di Costituzione perché la RAI non approfitta di questo periodo che stiamo tutti a casa per mandare in onda un servizio che spieghi perlomeno i primi 12 articoli ? Ovviamente usando un lessico accessibile ai ragazzi e agli anziani non acculturati. Forse ci accorgeremmo che la nostra Costituzione ,che è la più bella del mondo ,non è del tutto applicata dalle istituzioni e non conosciuta dalla maggior parte del popolo.

Si avvertiva un grande silenzio, con le eccezioni di Flick e Cassese e del PdR, sull’osservanza della Costituzione al tempo del covid, bene ha fatto il Presidente Cartabia ad intervenire, ma ne mancano a centinaia tanti chiacchieroni in altre circostanze… Queste grandi figure, Mattarella per primo, che esaltano la Costituzione Italiana fin quando rimarranno zitte, quindi condividendolo, di fronte al comportamento di un Governo che spudoratamente ignora proprio lo spirito della Costituzione ed agisce imperterrito di moto proprio abusando di forme speciali (DPCM) e rifiutando il rapporto col Parlamento (mai votato alcun provvedimento imposto tramite DPCM);- rifiutando ogni rapporto con opposizione (203 suggerimenti rifiutati senza motivazione, es. iva sulle mascherine) e territorio (per cui le Regioni devono arrangiarsi a macchia di leopardo). Mattarella, Cartabia, per carità uscite dal mondo di bambagia e guardatevi attorno.

I valori liberali valgono di più del contagio… se non capiamo questo, non meritiamo di vivere in un modo “libero”. Con questo discorso valgono allora tanti esempi, se limitassimo le nostre libertà (intendo in periodi diversi dall’epidemia), ad esempio tracciando tutti sempre h24, avremmo meno crimini (vedere ad esempio Cina, Iran, ecc.).. ma merita non essere liberi per avere meno criminalità? Secondo me la libertà vale più della sicurezza (anche in termini di salute) almeno che questo non metta in dubbio la sopravvivenza della nazione/società stessa.. cosa che questo virus non fa perché uccide una frazione “piccola” della popolazione che comunque vada (anche senza lockdown) rimarrà sotto al 1% della popolazione italiana totale.

Brava ma….certo, se la Presidente della Consulta che deve guarda' la Costituzione diceva "Fate vobbis, mettetevela puro sotto li piedi", un po' me stranivo…..

