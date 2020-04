“Che poi cosa è una coppia di fatto? Due amanti sono una coppia di fatto? E se uno va a trovare l’amante non lo deve dire ai vigili sono cazzacci suoi, quindi a che serve una autodichiarazione? Solo per dire non sono tenuto alla quarantena. Stavolta mi sa che Conte ha toppato, ha voluto dare un minimo di libertà ed ha creato invece delle discriminanze.”.

Elena Bonetti.Il ministro della Famiglia parla mentre da P.Chigi provano a chiarire le regole sulla Fase 2. Protesta anche a nome di Italia Viva per lo stop alle messe, i limiti all’attività ludica dei bambini e il poco sostegno alle famiglie

Mi è chiaro il problema e come ministro per le Pari Opportunità ho a cuore di tutelare i diritti delle coppie omosessuali, che non devono essere discriminate. È un punto che va chiarito e va chiarito nella direzione di permettere alle persone di ricongiungersi con i propri legami, fidanzati compresi. Bisogna richiamare al senso di responsabilità ma nello stesso tempo è altrettanto importante la vita delle persone che risponde all’esigenza delle relazioni umane e delle coppie. Lavoreremo nei prossimi giorni per un chiarimento.

Che poi cosa è una coppia di fatto? Due amanti sono una coppia di fatto? E se uno va a trovare l’amante non lo deve dire ai vigili sono cazzacci suoi, quindi a che serve una autodichiarazione? Solo per dire non sono tenuto alla quarantena. Stavolta mi sa che Conte ha toppato, ha voluto dare un minimo di libertà ed ha creato invece delle discriminanze.

“Ci sono responsabilità a cui la politica non può abdicare”

Purtroppo l’avvocato Conte manca della qualità fondamentale di un leader politico. Ascoltare tutti, comprendere le diverse istanze ed opinioni, riunire il tutto in un quadro generale, ossia l’intera comunità, e poi prendere decisioni. Le quali, spesso, non soddisfano le esigenze dei vari settori. Purtroppo Conte sembra ascoltare solo il settore medico ( ovviamente, quello più importante), sembra impaurito, insicuro e vacillante. Soprattutto, non di vede la capacità di utilizzare tutto quello che sarebbe a disposizione, in particolare nel settore tecnologico, dove l’Italia è piuttosto indietro rispetto agli altri paesi europei. Non dico che sarà la tecnologia, oltre che la scienza, a salvare il mondo, ma di sicuro offrirà un contributo determinante.

COMUNQUE Le qualità che vorrei avere in un premier .Le hanno dimostrate Merkel e Macron, per esempio. Sangue freddo, calma, esposizione chiara degli elementi fondamentali, apparizioni urbi te orbi limitate sia nella durata che nel numero. Ma, soprattutto, decisioni fondate su ragioni solide e una visione chiara del futuro. Infine : si può criticare un idraulico che viene a farti un lavoro a casa senza avere una laurea in tubistica. Basta vedere se l’acqua scende dove non dovrebbe e senza perdite. E qui ci sono quelli che leggono un testo senza capirlo, per cui ricorrono alle solite sei o sette frasi che hanno memorizzato. E anche quelli che, non sapendo un cavolo, si dolgono se qualcuno esprime semplicemente una critica motivata.

MA! In un paese civile fatto di gente responsabile, ognuno saprebbe applicare il termine alla sua situazione: chi è fidanzato, va dalla fidanzata, chi ha una relazione omosessuale va dal compagno o compagna, chi ha figli, genitori zii, va a trovarli. Ognuno interpreterebbe nel modo appropriato la parola ‘congiunto’. Invece siamo un paese di furbi, per cui la sfida è sempre come gabbare l’ordine costituito che continuiamo a percepire in modo borbonico. Siamo tutti pronti a trovare il modo di aggirare le regole, a cercare trucchetti e sotterfugi. Il modo migliore per uccidere un italiano e mettere un cartello “vietato proseguire” davanti a un burrone

