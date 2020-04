“Ho perso amici anche io. Saperli morire da soli mi sconvolge. Ma il miglior modo per onorarli è tornare a vivere. Il Covid continuerà per un anno. Dovremo convivere con il virus senza rinunciare alla libertà costituzionale. Il disastro erano le terapie intensive piene: ora ci sono meno di 2mila persone e 9mila posti disponibili. Questo è un assurdo costituzionale. Il presidente del Consiglio non può impattare sulla vita delle persone al punto di definire con dpcm chi puoi vedere. Abbiamo accettato una limitazione quando le terapie intensive scoppiavano e i medici dovevano decidere chi intubare e chi no, ora basta. Quando si inizia a considerare la libertà un bene disponibile, iniziano brutte storie. La libertà non vale meno della salute” Matteo Renzi Questo è un discorso da vero leader politico e chi lo contesta o è in mala fede o è prevenuto. Grande Renzi statista vero.

Bravo Matteo, portiamo avanti questa battaglia per la libertà ,siamo un popolo di responsabili,non si può pensare di tenerci reclusi per un anno se tutto va bene,

Renzi, io ho la sensazione che Conte non sa da che parte girarsi, ed essendo un codardo denza palle e un blablabla e che siano gli esperti e il comitato tecnico-scientifico a governarci in un certo senso…va bene la restrizione delle libertà per 2 mesi ed è servito a contenere parecchio.il contagio e i risultati si sono visti e si stanno vedendo….ma ora credo si stia esagerando….

Fase 2 convivenza cn il virus: la convivenza cm la fai,recluso in casa?!. Convivere cn il virus significa ripristino libertà,cn distanziamento e mascherine.Ma qualcuno ha ben pensato di prolungare danni psicologici e fisici.I diritti dell’uomo sono riconosciuti inviolabili e sicuramente il diritto alla salute non può essere considerato più importante della Libertà. Quando capirà il governo di non avere un potere assoluto e su certe tematiche può e deve dare solo informazioni complete e suggerimenti altrimenti si diventa *pericolosamente ridicoli*. Fate qualcosa di concreto per ripristinare il riconoscimento dei principi fondamentali della nostra Costituzione.

Con le dovute precauzioni che oggi meglio di 2 mesi fa sappiamo quali essere, si deve iniziare a lavorare tutti e specialmente in quale regioni dove il contagio è stato inferiore e adesso la situazione è ancora di più sotto controllo

Ora che l’emergenza è finita si deve assolutamente ridimensionare il potere del Presidente del Consiglio. Giuseppe Conte ha violato più volte la nostra Costituzione ricorrendo a decreti presidenziali che escludono qualsiasi intervento o approvazione del Parlamento. Mi aspetterei una presa di posizione anche del Pd che si è prestato finora a questa forzatura non più tollerabile.

CIO CHE DECE RENZI VIENE SEMPRE CRITICATO! POI ALLA FINE HA SEMPRE RAGIONE:E allora, che facciamo? Rimaniamo a casa per altri mesi? Lo capite che questi virus non ci mollerà per molto tempo, fino al vaccino, alla sua somministrazione, fino alla totale immunità.

