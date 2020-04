Domani in Senato hai una grande occasione. Poter dire “SE NON LA SMETTETE DI FARE COSI’, LA VOSTRA PARTECIPAZIONE AL GRANDE FRATELLO, FINISCE QUI”

Lego e vedo i commenti vedo molti difendere conte, vi prego di riflettere un attimo per capire chi è conte e cosa ha fatto, poi con calma forse arriverete a capire che è un personaggio di grande ambiguità, incapacità e servilismo….primo governo con Salvini è Dimaio, Italia già con un piede nel fosso con reddito di cittadinanza e quota cento, poi voltafaccia con salvini e voila governo 5 stelle Zingaretti…approfittando di Renzi! Ora fa decidere in situazione di emergenza al comitato tecnico e alla protezione civile…oppure istituto superiore della sanità… ponzio pilato in confronto a lui non era nessuno, le comunicazioni affidate a casalino… si sta parlando del peggior premier di tutti i tempi nella situazione peggiore, questa volta ci andiamo tutti nella fossa! poi: Lego e vedo i commenti sono tutti dei penta stellati ma state calmi Renzi e l’unico miglior presidente che ha fatto solo cose positive in questo paese, Conte sta provando poi vediamo

Per completezza di informazione bisognerebbe sapere che ancora stamattina in una intervista , Renzi ha ribadito il sostegno al governo. Ha confermato che voterà tutte le soluzioni relative alla finanza ed al lavoro. Contesta la soluzione comunicata domenica sera da Conte perché contraria alla costituzione. C’è da sottolineare che quando comunicato da Conte è una decisione propria del presidente del consiglio senza consultare nessuno, si tratta quindi di una sua personale decisione. E costituzionalmente lui NON PUÒ limitare la libertà degli italiani senza consultare il parlamento. La stessa contestazione è stata sollevata anche da altri costituzionalisti. In questo documento il presidente del consiglio sceglie chi possiamo incontrare e a chi possiamo far visita. Sono decisioni che lui NON PUÒ prendere, lui può ordinare agli italiani di indossare la. mascherina e i guanti, ma non può ordinare che posso vedere solo i miei congiunti. Questo è ciò che viene contestato da Italia Viva. Sarebbe cosa buona e giusta informarsi fino in fondo in modo particolare quando si vuole contestare. Si dovrebbero informare meglio coloro che paragonare Renzi a Salvini. Paragone che non regge in alcuna situazione.

Renzi ora il tuo dovere come Leader di un Partito e rappresentante politico è cambiare la situazione, con atti, allo stato attuale l’alternativa è creare una crisi di governo e fare un governo tecnico, cosa non molto differente da quella che già c’è, altrimenti devo pensare inevitabilmente che anche tu sei connivente a questa situazione di sbando più totale.

Domani in Senato hai una grande occasione. Poter dire “SE NON LA SMETTETE DI FARE COSI’, LA VOSTRA PARTECIPAZIONE AL GRANDE FRATELLO, FINISCE QUI” ultima modifica: da

