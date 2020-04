Facciamo una commissione in meno e un tampone in più. Sta arrivando uno tsunami economico: il governo pensi ai posti di lavoro, non a calpestare la Costituzione.

Pd: “Basta decreti del premier nella Fase 2, il Parlamento torni centrale”. Ma a Renzi dicono: “Teniamo i toni bassi”

I costituzionalisti e deputati del Pd chiedono anche che le Camere tornino a funzionare a pieno regime: “I presidenti decidano su modalità di lavoro alternative”. E propone un emendamento sulla libertà di culto.

Completamente da condividere. Ragionassero così tutti i parlamentari (almeno quelli della maggioranza di governo) le situazioni, anche critiche, troverebbero sicuramente soluzioni condivisibili. Fa molto bene Matteo Renzi, senatore della Repubblica, eletto da noi per esprimere la sua opinione e segnalarci le cose che non vanno, a ricordare che il Governo deve passare SEMPRE per il Parlamento. Così che i DPDC vengano discussi e poi diventino Leggi. A volte ce ne dimentichiamo, ma l’Italia è una Repubblica Parlamentare.

Perciò ! Non ci prendiamo in giro non diamo la colpa a Renzi, quando non c’entra niente. Chi sono i ministri che ” frenano”, a chi dovrebbero rispondere ed dai. Non si può prima andare ai navigli , beccarsi il virus e poi si vira e si da spazio ai ” conservatori”. La verità è questa. La pandemia è decisamente tremenda, ma bisogna avere la capacità di dominarla, altrimenti ne siamo soggiogati, nonostante questi orribili bavaglini del.. Renzi ha assicurato sostegno al Governo e questo è ciò che conta. Poi il “viziaccio toscanaccio” di alzare un po’ la voce non l’ha perso. Nessuno è perfetto. Credo anch’io che in questo momento sia necessario, egregio Renzi, non alimentare ulteriori polemiche più o meno corrette. Su questo fronte abbiamo già gli “specialisti del lamento” ( e niente altro!) , Salvini e Meloni. Non rubiamo loro, il loro miserabile “mestiere”.

PS: Forse molti non hanno letto bene ,lo stesso concetto espresso da Renzi lo ribadisce anche Bonacini ,Presidente dell’Emilia-Romagna e lo stesso Ceccanti che sollecita toni meno invasivi, per quelli ci sono i soggetti della destra.

Non siamo ancora usciti dalla fase dall’emergenza:

– si continua a legiferare con DPCM, senza collaborazione di opposizioni e parti sociali;

– si continuano ed emettere normative irrazionali (senza tener conto delle esigenze dei singoli territori), assurde (l’ultima è il “congiunto”).

– si continuano a sparare miliardi, ma di soli prestiti, vincolati ad ipocrite burocrazie, privi di una metodologia definita (son diventati solo aiuti alle banche). impossibili da arrivare.

GENTE IL PROBLEMA! E’ ipocrisia che richiedere che si venga governati da un Parlamento invece che da una persona singola (Conte), alimentata da non politici (Caseleggio/Casalino), che scarica responsabilità su una miriade di “esperti” vari (psicologi, … nessun industriale), raccattati ovunque (non sono neanche in Italia), fra loro in contrasto (odiati dai già esistenti Arcuri, Borrelli, Locatelli, ..) ? Conte ha sempre deliberato con DPCM con la scusa dell’urgenza, ma è sempre arrivato in ritardo (vedi Schengen) rispetto alle richieste del territorio (vedi prestito surreale dei 25.000 euri) e con regole assurde (l’ultima, i “congiunti”) .Visto che il Parlamento non serve in momenti di urgenza, vengano dati 600 euri ad ogni parlamentare e via stipendi, sussidi, rimborsi, indennità, … fino al termine dell'”urgenza”.

Grazie.

