I SOGNI DI REPUBBLICA Dal disegno liberal-socialista iniziale alla confusione di oggi.

Il termine liberal-socialismo è stato a lungo un ossimoro.

Mi ricordo bene di quando il mondo era o liberale (di destra) o socialista (di sinistra). Tutto il Sessantotto e quel che ne seguì fu segnato da un tale assunto: l’ideologia liberale su cui si fondavano i Paesi dell’Occidente e quella socialista dei paesi oltre cortina (così si diceva allora). C’era la socialdemocrazia, è vero, ma in Italia era vista più che altro come il cedimento, piuttosto la corruzione, dell’ideologia socialista (e comunista) verso il mondo liberale di destra. Cosa simbolicamente rappresentata anche da una classe politica che annoverava, oltre al rispettato Presidente Saragat, anche Longo, Nicolazzi, Ferri, Tanassi, …

Insomma, lo schema era piuttosto rigido e gettare ponti tra le due sponde non era facilissimo. Eppure, i referenti storici non sarebbero mancati, da Piero Gobetti a Giustizia e Libertà, all’azionismo, al Mondo di Pannunzio, tutte esperienze elitarie fin che si vuole, ma molto consistenti dal punto di vista culturale. Il mondo però era fatto così e non era agevole mettersi di traverso alla contrapposizione ideologica dominante. Eravamo in piena guerra fredda…

Personalmente, alla fine degli anni Sessanta (allora, da adolescente, quei referenti li conoscevo appena) avevo avuto una breve militanza nella Gioventù Liberale, esperienza malamente conclusa con un’espulsione, decretata su due piedi da una dirigenza dichiaratamente di destra, dopo che con altri amici partecipammo ripetutamente a manifestazioni contro la guerra in Vietnam e per la democrazia nella scuola. D’altra parte, sulla sponda di sinistra, eravamo guardati con sospetto, come possibili pericolosi agenti della reazione … Va be’, altri tempi!

Comunque, questo tarlo del ponte tra liberalismo e socialismo me lo sono portato dietro a lungo, convinto come sono sempre stato che le due visioni del mondo fossero largamente complementari e non alternative. Che avessero bisogno l’una dell’altra per rendere concreta una riforma laica, progressista, democratica, di sinistra, della società moderna. Libertà, uguaglianza, solidarietà.

Capirete che quando nel gennaio del 1976 usci nelle edicole “La Repubblica” di Eugenio Scalfari, finalmente si aprì un mondo di prospettive, di speranze, di futuro, ormai ufficialmente rappresentato da un quotidiano nazionale che non aveva nessuna voglia di essere l’organo di una sparuta e aristocratica élite, anzi. Era il giornale della futura classe dirigente.

Il quotidiano si riferiva apertamente al liberal-socialismo ed in più non si ammantava dietro ad una ipocrita e pelosa “indipendenza”: prometteva di essere onestamente di parte e non fintamente imparziale, secondo gli insegnamenti di Gaetano Salvemini.

Erano gli anni del compromesso storico, del riavvicinamento tra le due grandi chiese della politica italiana, quella democristiana, variegata e interclassista, e quella comunista, che di comunista (seppur molto gradualmente) aveva ormai solo più il nome (e purtroppo avrebbe tardato ancora a liberarsene!).

Scalfari parlava chiaro, c’erano grandi firme, con posizioni politiche nette, spesso discutibili, ma sempre evidenti. Non sto qui a rifare la storia del giornale, già tante volte e molto autorevolmente ripercorsa da testimoni diretti, ben più informati di un lettore qualsiasi come me. Voglio solo rimarcare come la fama di giornale-partito non fosse del tutto impropria, visto che l’obbiettivo dichiarato era quello di contribuire a costruire in Italia una democrazia “normale”, con due schieramenti pienamente legittimati a governare, uno di destra tradizionalmente conservatore ed uno di sinistra progressista, dove confluissero tutte le esperienze della sinistra del Novecento, e non solo quelle che erano diventate egemoni nell’ancora imperante contrapposizione internazionale.

Passarono il rapimento Moro, il compromesso storico, il terrorismo, la caduta del muro, la fine (era ora!) del comunismo, e poi Mani Pulite, la Lega, Berlusconi, … fino a quando a sinistra cominciò a farsi spazio, con molta difficoltà, un concetto di ampliamento degli orizzonti e l’inclusione di tutte le esperienze culturali e politiche progressiste. Nacque l’Ulivo, vinse, governò bene, ci portò in Europa in prima classe, fu cinicamente ucciso dal mai domo massimalismo di sinistra, tornò Berlusconi, poi un nuovo Ulivo (l’Unione), abborracciato intorno ad un ciclopico ed irrealistico mega-programma, che durò lo spazio di un mattino, infine ancora un Berlusconi trionfante e pantocratore (persino col fazzoletto rosso, ad Onna nel 2009).

La Repubblica raccontò tutto questo con Eugenio Scalfari e poi con Ezio Mauro, sempre fedele, pur con qualche sbandamento, alla linea di mirare palesemente e senza ipocrisie ad una profonda riforma della politica italiana, che ahimè tardava a concretizzarsi. Un giornale schierato, apertamente, contro la Prima Repubblica e poi contro Berlusconi, senza tentennamenti.

Ragion per cui, quando Walter Veltroni riuscì, dopo mille contorcimenti, elaborazioni, ripensamenti, a far nascere il Partito Democratico, con il discorso del Lingotto del giugno 2007 sembrò che fosse finalmente giunta l’ora tanto attesa: un partito di sinistra moderno, multiculturale, proiettato verso una società efficiente, laica, concretamente riformista. Insomma, il sogno di Repubblica era arrivato ad un passo dalla sua realizzazione. Veltroni perse (ma con un promettente 33%) le elezioni del 2008 e la mai sopita lotta interna al nuovo Partito si rinvigorì al punto che Veltroni fu licenziato nemmeno un anno dopo. Siamo alla storia recente, Berlusconi azzoppato cade a novembre 2011 sotto i colpi dello spread, arriva Monti con le lacrime della Fornero, poi si vota nel 2013, cade Bersani, c’è Letta, cade Letta, arriva Renzi.

E qui la storia di Repubblica si incasina non poco. Come se, una volta realizzato l’obbiettivo primario di portare la sinistra al governo, di vedere concretizzarsi l’alternanza tra due blocchi di destra e di sinistra, sia quasi venuta a mancare la ragione sociale fondativa del giornale: forse la paura di essere marchiato come organo del Partito Democratico, ormai indentificato, a torto o a ragione, come casta politica piuttosto che come classe di governo, un’evidente difficoltà a trattare l’avvento e la crescita tumultuosa dei cinquestelle e del populismo, una altrettanto evidente difficoltà a rapportarsi con il governo Renzi e soprattutto a misurarsi col referendum del dicembre 2016. Su questo il giornale, contraddicendo la storica scelta di schierarsi, sempre e chiaramente, assume una posizione quasi tartufesca, da spettatore “indipendente” (povero Salvemini!) ma tendente al NO, non capendo (o capendo e spaventandosene) l’enorme portata storica dell’evento.

Non è forse estranea a tutto ciò l’uscita di Ezio Mauro, sostituito a gennaio 2016 da Mario Calabresi, la montante ed evidente antipatia, direi meglio idiosincrasia, di Scalfari per Matteo Renzi, visto come una scheggia impazzita, poco collocabile, indisciplinata e poco controllabile, la posizione fortemente critica dell’editore, tutti problemi che hanno cambiato per sempre la faccia del giornale: voleva essere il paladino del cambiamento e invece lo hanno ricacciato nei ranghi di una editoria tradizionale, moderata e borghese, molto attenta al senso comune più che al buon senso riformista.

Da lì un tourbillon di Direttori, siamo al terzo in poco più di un anno ed al quarto in poco più di quattro, dopo direzioni ventennali; il cambio di proprietà, la difficoltà a ritrovare una nuova ragione fondante chiara e inconfondibile, un futuro reso ancora più incerto dalle crisi emergenti.

La Repubblica riflette oggi lo stato confusionale della nostra politica, di un governo di centrodestra sovranista e populista che si trasforma con lo stesso Presidente in un governo di centrosinistra composito ed incerto, adesso stravolto anche dal virus e costretto ad inventarsi obbiettivi di riforma da perseguire con un bizzarro Parlamento pieno zeppo di elementi incontrollabili, imprevedibili ed estemporanei, spesso inadeguati ed incompetenti, una destra cattiva e senza scrupoli, sempre più sovranista e populista.

Auguri a Molinari, ma temo che il suo compito sia troppo arduo, come temo lo sia per Conte ed il suo Governo. Ma questo abbiamo e questo dobbiamo farci bastare, almeno per un po’.

Certo che individuare e promuovere una nuova classe dirigente riformista, competente ed affidabile, che ci porti fuori dagli attuali pasticci, sarebbe un grande obbiettivo per un giornale liberal-socialista!

Ma c’è qualcuno disposto a metterci soldi e faccia?

