Il prossimo che parla di Mes come fondo salva stati e cita pure la troika, vi giuro che lo querelo con ottime possibilità di vittoria. Senza condizionalità e destinato agli interventi sulla sanità, diventa un fondo che salva la salute degli italiani.

Oggi mi sforzerò brevemente di elencarvi cosa potremmo fare con quei 37 miliardi di euro, riassumendo le idee di chi sta tutto il giorno sul campo e conosce i limiti del nostro sistema sanitario e con stime sui costi dell’ottimo

Innanzitutto potremmo garantire che quando il vaccino contro il coronavirus sarà scoperto, sarà disponibile per tutti i cittadini italiani gratuitamente.

In tutte le regioni italiane potremmo erogare in modo uniforme i livelli essenziali di assistenza (Lea), farmaci e cure gratis per chi non può permettersele, non a seconda della regione di residenza come accade oggi.

3 miliardi

Ci sono ospedali che risalgono all’era napoleonica, potremmo realizzare nuove strutture ospedaliere, ristrutturarne altre e costruire moderni Day clinic, edifici per attività diagnostica e terapeutica che può essere portata a termine in giornata. Stima 18 miliardi.

Potremmo investire risorse su apparecchiature elettromedicali, tac, mammografi spesso vecchi e malfunzionanti. Si potrebbero poi comprare termometri infrarossi, strumenti per terapia intensiva utilissimi sempre, a maggior ragione fin quando non avremo sconfitto il virus. 4 miliardi

Si potrebbe migliorare l’attività dei servizi territoriali in sinergia con i domicili e gli ospedali e la integrazione dei sistemi informatici e di telemedicina, ancora di più per possibili crisi future che impediranno il contatto fisico.

3 miliardi.

Per rendere completo il nostro organico servono circa 5 mila medici, dirigenti biologi, farmacisti, psicologi e 15 mila infermieri. Potremmo fare queste assunzioni rapidamente.

5 miliardi

Potremmo incrementare le risorse per le scuole di specializzazione medica, dei 56 mila medici che il Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) perderà nei prossimi 15 anni saranno sostituiti solo il 75 per cento, cioè 42 mila. Investire in questo settore decisivo per avere vuoti di organico in futuro ed avere medici in gamba. 1 miliardo

Infine potremmo assumere nuovi ricercatori e realizzare laboratori dotati di nuove tecnologie. 3 miliardi

