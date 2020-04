Lo hanno offeso. Lo hanno insultato. Gli hanno dato dello speculatore, gli hanno detto che voleva arricchirsi con il Covid (!)

Lui, Bill Gates, il più grande filantropo forse di tutti i tempi, ha alzato le spalle e ha dato una risposta delle sue, la più bella di tutte.

Dopo aver donato 125 milioni di dollari per finanziare 7 diversi studi, oggi ha annunciato che pagherà di tasca propria il vaccino per il mondo intero.

Non solo la ricerca, ma anche impianti, produzione, ricercatori, realizzazione e distribuzione a livello globale. Tutto.

Quest’uomo che da decenni, insieme alla moglie Melinda, ha contribuito a salvare dalla fame e dalla miseria più nera milioni di persone nei luoghi più poveri del Pianeta oggi restituisce parte di quello che ha guadagnato per un vaccino che salverà vita e salute di miliardi di persone. Anche quei miserabili che gli spargono addosso odio e complottismo da quattro soldi.

C’è solo una cosa da fare di fronte a un uomo e a un imprenditore così: applaudire e ringraziare.

Il resto non conta nulla.

