L’ORDINE DEL CORONAVIRUS

Il vecchio reazionario Henry Kissinger non parla mai a vacante. “Un nuovo ordine mondiale si sta costruendo”, ha detto. E lui, che di ordini e disordini internazionali se ne intende, va ascoltato.

Chi immagina che dalla pandemia si possa uscire costruendo un mondo migliore è avvertito, il Covid – 19 non ha modificato lo schema eterno della lotta tra chi il potere ce l’ha e vuole mantenerlo ad ogni costo, e chi a quel potere è soggetto. L’unico strumento in grado di far prevalere in quella lotta “un ordine” più giusto e libero, è la democrazia, che ha principi universali. Ma la democrazia si infragilisce quando quella lotta diventa uno scontro sordo tra le oligarchie economico – finanziarie e politico – conservatrici da un lato, e chi pensa di opporvisi semplicemente sostituendo la ricchezza di una società libera, con l’intervento di uno Stato che faccia giustizia.

La storia ci insegna che in questo modo si sostituiscono solo oligarchie con altre oligarchie e che, siccome le oligarchie conservatrici sono più avvezze a questo terreno di scontro, quelle progressiste finiscono, fatalmente, per durare poco e soccombere. A meno di non trasformarsi in regimi autoritari o dittatoriali.

Alla domanda su come sarà il mondo e la nostra vita dopo l’epidemia, già arrivano le prime risposte, allarmanti, di un nuovo Ordine del Coronavirus. Sono segnali di destra e liberticidi quelli che ci vengono da Paesi che, prendendo a pretesto la lotta contro il virus, stanno mettendo in atto politiche apertamente liberticide. La sospensione sine die dei diritti costituzionali in Ungheria, le restrizioni progressive alla democrazia in Polonia, la stretta antipopolare di Bolsonaro in Brasile, il dilagare dei metodi criminali di Duterte nelle Filippine, per citare solo i casi più evidenti in tre continenti.

L’Europa è lo scudo delle nostre libertà, che le opinioni pubbliche democratiche europee possono rafforzare o distruggere. Basta dire semplicemente “altrimenti faremo da soli” per preparare il terreno al nuovo Ordine del Coronavirus. L’alternativa è avere più coraggio di abbattere vecchi schemi per unire davvero, in questa lotta di resistenza contro la pandemia, che sta profilandosi sempre più come una metafora sulle libertà individuali e collettive, i liberaldemocratici e i socialdemocratici, liberi da tutti i massimalismi, sia mercatisti, sia statalisti, per tentare insieme di trasformare la crisi in una opportunità di giustizia e libertà.

Cominciando, in Italia, a dire basta al piccolo cabotaggio populista e nazionalista, entrambi diversamente conservatori e di destra. Basta con questo girare l’orto con la scusa di cercare il prezzemolo! Basta coi DPCM! Sono atti autoritari e senza controllo, il Parlamento c’è e funziona. Torniamo alla Costituzione!

