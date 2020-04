RIFLESSIONI PERSONALI IN QUESTA ETERNA “VACANZA”. FORZATA

Il pressoché nulla rappresentato dalla Fase2 partorita da Conte è la dimostrazione palmare della inadeguatezza dell’uomo a governare un grande Paese, come il nostro. Particolarmente in un passaggio storico così importante. Quello che stiamo facendo da due mesi segna in modo determinante il nostro destino nei prossimi anni. E questi segni non sono affatto incoraggianti.

Ci abbiamo messo settimane a capire che abbiamo sbagliato approccio nella lotta alla diffusione del virus, ma ora chi vuole capire ha capito. Senza allungarsi su questo basta fare un confronto con la Germania. Sono partiti dopo di noi e mentre ci riempivamo la bocca sull’aver fornito un esempio da imitare all’Europa, quelli ci hanno semplicemente ignorati ed applicato un piano contro la Pandemia, raccomandato dall’OMS a tutti i Paesi dopo la Sars, che avevano pronto e aggiornato dal 2016. Con un approccio completamente diverso dal nostro, in 5 mosse predeterminate, hanno fermato e fatto arretrare la diffusione del virus di più e prima di noi con meno contagiati e meno morti, senza fermare l’economia più di tanto. Uniamo al danno la frustrazione politica e la sensazione di essere stati presi tragicamente in giro. Non dalla Germania, dai nostri.

Noi italiani siamo stati bravissimi, in alcuni casi eroici, in altri, purtroppo, martirizzati senza un motivo che non fosse il prodotto di incompetenza, supponenza, nessuna capacità di apprendimento rapido dai fatti, pavidità nelle scelte. In poche parole inadeguatezza a governare coperta da un narcisismo mediatico offensivo. Siamo stati trattati e continuiamo ad esserlo con le disposizioni – burocratiche e lacunose – della Fase 2, come dei bambini capricciosi e maleducati. 60milioni di cittadini disciplinati raccontati al mondo, dai media addomesticati, attraverso le gesta di poche migliaia di indisciplinati, ai quali sono stati arbitrariamente aggiunti bambini, anziani, runner solitari, religiosi in preghiera, indicati al pubblico ludibrio come untori o candidati all’estrema unzione.

E ora questa presa in giro in 70 pagine chiamato Decreto sulla Fase 2, inemendabile e incontrollabile anche dal Presidente della Repubblica. Da oltre un mese Renzi chiedeva di predisporre per tempo un piano. Trattato da irresponsabile, qualcuno gli ha dato dell’imbecille, e ora difronte a un documento che certifica l’assenza di una strategia di ripresa del Paese che si dirà? Che non si era pronti per affrontare una situazione inedita? Ma altrove sono stati più rapidi ed efficienti di noi. E dei provvedimenti per la ripresa dell’economia ne vogliamo parlare?

La liquidità indispensabile, soprattutto alle piccole imprese e ai professionisti, non sta arrivando che in minima parte. Come pure la cassa integrazione fatica a raggiungere famiglie che da febbraio non hanno lo stipendio. Incompetenti nel dirigere i processi sanitari, nascosti dietro al paravento di scienziati per non assumersi responsabilità politiche (in balìa di tecnici i quali, a loro volta, per non assumersele – giustamente – loro, alzano continuamente l’asticella), hanno dimostrato incompetenza anche nel dirigere la burocrazia. L’accordo fatto tra governo e ABI per gli affidamenti dei 25mila euro a imprenditori e professionisti è gestito dalle banche ad interessi e commesse a tassi di mercato e con modalità che tutelano soprattutto le banche, pure garantite dallo Stato, prima delle esigenze di liquidità dei richiedenti. Incompetenza o acquiescenza nei confronti della “stramaledetta finanza”?

Ci si aspettava un cambio di strategia di aggressione al virus nella Fase 2, sulla base di quanto fatto dai Paesi virtuosi. Screening di massa, prevenzione territoriale, isolamenti circoscritti. No! Solo la raccomandazione insistente, come una vecchia zia minacciosa, se non fate i bravi e vi riammalate vi chiudiamo di nuovo tutti. Molto rassicurante.

E poi l’Europa. Quell’o così, oppure facciamo da soli, in perfetto stile salviniano, lo ha bollato.

Su tutto ciò la convinzione che questo comportamento sia dettato dalla profonda assenza di cultura di governo e senso dello Stato, propria di chi proviene dal mondo dell’antipolitica. Mezze figure sospinte da un imbizzarrimento della storia sul proscenio di una farsa che, senza copione, che recitano con scarso animo, trasformandola in dramma.

Io non ho alcuna fiducia che gente così ci sappia guidare verso il superamento dell’epidemia e, tanto meno, alla ricostruzione economica e sociale del Paese. Spero di sbagliarmi ma la sensazione è che si giochi a prolungare l’emergenza per continuare a governare senza sapere dove andare e senza alcun controllo.

Non s’era detto mai un uomo solo al comando e no ai pieni poteri? Giovedì 30 si discute in Senato. Vediamo.

