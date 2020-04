A me sembra e vi rivelo che la situazione politica attuale è, a mio modestissimo parere, veramente grave perché i parlamentari oggi presenti in parlamento, sono figli di un incidente storico dovuto all’azione abilissima di bravi istrioni ed alla voglia degli elettori esausti di governicchi, di avere un “masaniello” che risolvesse i problemi del paese…talché’ si ritrovarono catapultati in parlamento persone assolutamente non all’altezza. Oggi il parlamento non è in grado di dare alcun supporto al governo se non quello di “fare ammoina” come recitava quel famoso decreto regio del regno delle due Sicilie del 1841,…e in sostanza è quello che stanno facendo alcune forze politiche che “ciurlano” a proprio vantaggio tutto quello che cerca di fare il governo di fronte ad una situazione gravissima, la più grave che sia mai capitata al nostro paese, con rischio di dover portare i libri sociali al curatore fallimentare…Inoltre la base politica parlamentare non è esattamente quella di qualche anno fa se consideriamo che si sono rivoltati massivamente i numeri di rappresentanza parlamentare…siamo di fronte ad un governo sorretto da forze politiche liquefatte che non rappresentano più nessuno se non pochi pellegrini ancora in attesa del miracolo che quelle forze avevano loro annunciato…

