COME SBAGLIA MA IO LA CHIAMEREI FAKE DEL L’INFORMAZIONE: IL CASO “AUMENTO CONTAGIO IN GERMANIA DOPO LA RIAPERTURA”

Post su come nasce un errore giornalistico su scala nazionale che non vorrei scrivere – ne ho già parlato nella seconda parte del post precedente – ma che è necessaria per capire perché in questa fase bisogna usare calma e discernimento invece di saltare su ogni notizia.

Esce il rapporto dell’RKI – equivalente del nostro ISS – sull’andamento della pandemia in Germania. I dati sono descritti in gergo tecnico sia nella versione originale tedesca che in quella – più corta – inglese.

A qualcuno salta all’occhio che l’indice R0 il 21 aprile sia salito da 0.7 a 1: il 21 è 24 ore dopo la riapertura.

Nasce un lancio di agenzia – italiana – che riporta tale notizia, seguono i giornali che riportano il lancio e annunciano che la Fase 2 tedesca ha fatto aumentare i contagi (chi più direttamente, chi tramite l’allusione nel titolo). PS: che aumentino leggermente i contagi con la riapertura è logico e fa parte del rischio.

Problema: il dato R0=1 su cui è nata la notizia è sì del 21 aprile, ma riferito a casi precedenti all’apertura. La registrazione di un caso avviene – se si è veloci a identificare i sintomi – non prima di 4 gg dopo il reale contagio, infatti per fare un tampone a qualcuno devi sapere che quel qualcuno è malato, ma senza sintomi la persona “malata” non è riconoscibile né ai dottori né a sé stessa. A questi 4 gg si uniscono i tempi di analisi e registrazione del tampone (infatti sia RKI che ISS spesso scrivono “i dati non sono completi perché stiamo verificando o la regione in questione non ha mandato i dati quel giorno etc.”).

Man mano che si indaga sulla notizia, alcuni dei giornali piano piano ritrattano, compresa la Repubblica da me usata in un post sul tema (nell’articolo, il titolo in prima pagina rimane clickbait e allude alla connessione fra riapertura e aumento contagi), altri, come Agi e Sole 24 Ore per niente.

L’errore però rimane, infatti chi corregge va a leggere il documento con i dati del 28 aprile e leggono R0=0.9 e lo riportano. 0.9 è inferiore a 1, quindi il dato dell’RKI dimostra una piccola oscillazione verso l’alto di R0 il 21 e un abbassamento di R0 il 28, cancellando l’idea che la riapertura abbia fatto “ripartire la pandemia”.

Per di più, lo stesso rapporto, dice che R0 è una semplice stima e che fin dall’inizio della pandemia si è dimostrato fluttuante ed è soggetto a errore statistico.

Rimane uno degli indicatori del fatto che possiamo o meno andare avanti nella fase 2, ma non è “dio”. Sempre nel rapporto, l’RKI parla dell’occupazione dei letti in terapia intensiva come altro indicatore da usare, e quello, in Germania come da noi cala.

Come si vede un’errore iniziale di un lancio di agenzia diventa errore generale, fa nascere un’idea basata sulla non comprensione dei dati, si sedimenta poi sui social (ho spiegato la questione sotto il mio post 100 volte) e diventa un tema (peraltro segnalo la bella spiegazione fatta da Breaking Italy).

Ancora più paradossalmente fa nascere un’ondata di “allarme” in Italia sulle riaperture (mescolatasi al “ve l’avevamo detto noi” e a “i tedeschi primi della classe sbagliano”) che non è riscontrata dai media tedeschi.

La cosa più assurda che nessuno, né i giornalisti che hanno riportato in quel modo la notizia, né i commentatori/account che si sentivano in bisogno di scriverlo ovunque si sono posti la domanda: “ma se l’Istituto che monitora l’epidemia in Germania ha notato questo problema connesso alla riapertura, perché non lancia l’allarme”?

Ho spiegato il caso perché da 2/3 mesi – ma succedeva, in misura minore, anche prima – questi “casi” sono all’ordine del giorno perché “tirano”, portano lettori. Ancora di più se si può accusare la Germania.

COME SBAGLIA MA IO LA CHIAMEREI FAKE DEL L’INFORMAZIONE: IL CASO “AUMENTO CONTAGIO IN GERMANIA DOPO LA RIAPERTURA” ultima modifica: da

