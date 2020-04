Fase 3, ovvero Conte a casa: Renzi deve uscire dal governo e salvare l’Italia

Detto ciò, dopo tutto questo tempo, ci si aspettava una strategia seria e mirata in vista della Fase 2 per ripartire in tutti i settori. Invece nulla. Dopo oltre mezz’ora di discorso di Giuseppe Conte il vuoto assoluto.

Niente informazioni sulla strategia per monitorare i cittadini e metterli in sicurezza con test sierologici e tamponi. Nulla. Il vuoto cosmico.

Mi immagino i cittadini che davanti al televisore aspettavano di sentire parole comprensive e chiare. Nulla ancora, chiacchiere e distintivo, direbbe De Niro.

Matteo Renzi, oltre tre settimane fa, chiedeva una strategia seria per uscire e convivere in sicurezza con il coronavirus ma ovviamente, visto il solito pregiudizio nei suoi confronti, veniva criticato e irriso.

Ottimo, ci meritiamo questo allora? Un governo che non sa dove e come procedere? Ci troviamo ad assistere a provvedimenti incostituzionali. Dal 4 maggio poco cambia e se cambia anche in peggio: riaprono le lotterie ma non i ristoranti; riaprono le opere pubbliche ma non quelle private, non i bar, non le chiese e soprattutto non la libera circolazione.

Ah una novità c’è. Puoi andare a trovare nella tua Regione i tuoi “congiunti”.

Dopo un momentaneo panico da parte di Luigi Di Maio, pensando di dover studiare meglio i congiunti-vi, Palazzo Chigi ha specificato che si tratta anche dei fidanzati ma quelli con un rapporto “stabile”.

Mi immagino le autocertificazioni e i posti di blocco ai controlli: “Scusi lei dove va?”, “Dalla mia ragazza”, “E lei lo sa?”. Insomma assurdità…

Il tutto senza considerare che le Regioni del centro-sud e le isole sono completamente diverse dalla Lombardia e dal Piemonte.

Per questo non si può più sopportare. Ma soprattutto chi decide? Conte e Casalino? Oltre 450 esperti presi dal governo per partorire il nulla. Più esperti che contagi in alcune Regioni. Nessuna idea di come gli italiani stiano per morire di fame e non di coronavirus.

Conte non ha ancora capito che l’Italia così muore.