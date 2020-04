Ieri sera stanno tutti i commerciati, come forma di protesta, hanno abbassando le serrande di tutti gli esercizi commerciali a prescindere se aprono o no il 4 maggio . Confcommercio ha incominciato la lotta contro questa poca chiarezza da parte del Governo, in questi giorni ne vedremo delle belle purtroppo. Quello che dovrebbe essere chiaro a tutti , chi prende l’ incarico di Governare si deve prendere anche le proprie responsabilità sul COME. È assurdo sperare che altri risolvano il problema, quindi esasperare gli animi con continui decreti e , cambiamento di date non aiuta certo quei 5 milioni di p.iva a capire come e quando riprendere le proprie attività. Forse è poco chiaro per costoro che RIAPRIRE, non significa solo mettere la chiave nella serranda elettrica e sollevarla. Ma significa igienizzare il locale, prepararlo con tutte le varie protezioni, significa incominciare a ricontattare i vari fornitori che a loro volta dovrebbero , essere già pronti per provvedere alla distribuzione all’ ingrosso . Per fare questo ci vogliono DATE CERTE E SUBITANEE, non continui decreti che SPOSTANO LE DATE GIÀ CONVENUTE.

PS: Se i difensori a oltranza della politica dello “Stiamo tutti a casa e tuto chiuso e zitti” non avessero entrate sicure mensili (pensioni, casse integrazioni, etc.) certamente al secondo mese avrebbero chiesto a gran voce una ripartenza, prudente quanto si vuole, ma una ripartenza. Per non morire di fame.

Manca la visione dei problemi collettivi di un Paese già fortemente in crisi già prima del Coronavirus. C’è chi non ha da mangiare per sé e per i figli, chi aveva un lavoro a nero e l’ha perso, chi rischia di chiudere l’attività imprenditoriale e non sa cosa farà nel futuro, chi sa che dovrà licenziare i dipendenti, chi non dorme la notte perché ha scadenze alle quali non sa far fronte, chi si sente oppresso tra quattro mura perché costretto a convivere forzatamente con un nemico, chi non ha amici che potrebbero alleviare le sue ansie, chi si chiede quanto durerà ma non vede progetti governativi che lo includano…

Sono persone. “Persone”.

Qualcuno si arroga il diritto di giudicare inopportune certe richieste. “Giudica”. Ha uno scranno e sputa sentenze senza appello, verso il basso. La plebe fa richieste cretine.

Si appella al valore della vita: prima vivere, poi semmai tutto il resto, se avanza. Intanto a loro non manca nulla. “Non vi bastano tutti quei morti?” dice. E troppo pericoloso, state a casa! Come se gli innumerevoli errori fossero imputabili a me, che oso dissentire da questa politica imbalsamata, ma che comunque mi sono sempre comportata correttamente. Distanziamento, guanti e mascherina. Mentre chi aveva il potere di evitare disastri non l’ha fatto. Mentre non ci sono test e tamponi a tappeto per la popolazione, che costano troppo. Figurarsi, ci sono voluti 3 mesi per le mascherine…

Non voglio riepilogare gli errori, li conosciamo tutti. Treni nord-sud che viaggiavano, gli anziani nelle case di cura privati della dovuta attenzione, etc. Ma quegli errori non possono essere pagati sempre dai soliti!

