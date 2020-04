Pd-Iv fanno fronte comune: “Fase 2? Basta con i Dpcm di Conte”

Si allarga il fronte di chi chiede lo stop allo strumento del Dpcm. Dopo Renzi anche Marcucci e Delrio invocano la centralità del Parlamento.

Non più solamente da Italia Viva e Matteo Renzi arrivano le critiche al presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull’uso reiterato del Dpcm, strumento con forza di legge utilizzato da Palazzo Chigi nella fase 1, ma ora anche dai capigruppo alla Camera e al Senato del Partito Democratico, ben integrati nella maggioranza che sostiene il governo: Graziano Delrio e Andrea Marcucci.

La richiesta comune – una volta tanto – di Italia Viva e Partito Democratico è quella di riportare il Parlamento al centro e porre le basi per la fase 2 con una discussione in Aula. “Finita questa prima fase, in cui ci siamo tutti adeguati a ritmi che richiedevano decisioni urgenti, bisogna che ci sia piu’ concertazione e piu’ coinvolgimento del Parlamento”, ha affermato in un’intervista a la Repubblica Graziano Delrio. A suo avviso, infatti, basta agire a colpi di decreti di Palazzo Chigi perche’ il Parlamento “deve riprendere la sua funzione di indirizzo e di controllo sull’attivita’ del governo. E aiutare a migliorarne i provvedimenti” perche’ se e’ stato “inevitabile governare con questo strumento” dentro una situazione “senza precedenti”, ora pero’ “bisogna tornare ai pesi e ai contrappesi previsti dalla Carta” dice Delrio che sembra parlare lo stesso linguaggio di Renzi.

“I Dpcm sono tollerabili per un breve periodo, per gestire le fasi emergenziali. Poi va garantito il ritorno alla normalità e alla centralità del Parlamento. Credo che quel momento sia arrivato” gli fa eco Andrea Marcucci. Solo ieri il segretario dem Nicola Zingaretti, pur ribadendo l’importanza del Parlamento, aveva risposto all’accusa di Renzi che parlava di “stravolgimento costituzionale attraverso l’uso del Dpcm” che la Carta “non aveva subito alcuna violazione”.

Coronavirus, Messina(Idv):da Conte solo spot

25.000 euro alle piccole imprese: l’ennesimo Covid spot del governo Conte, un’altra bufala di stato! Il 14 aprile il ministro Gualtieri dichiara: “i prestiti da 25.000 alle imprese “saranno operativi da domani e le prime erogazioni potrebbero avvenire già da lunedì”. Peccato che non abbia specificato quale lunedi! Sono passati 15 giorni e nessuna impresa ha ricevuto un euro! Resistenza delle banche che non erogheranno un euro fino a quando il fondo di garanzia non firmerà l’impegno di garanzia per ogni singolo finanziamento; il fondo di garanzia, gestito dallo stato, non firma niente e perde tempo in puro stile burocratichese; le banche che per prendere tempo ti chiedono integrazioni di documentazione e nel frattempo le imprese muoiono! La solita presa in giro! Perché Conte, invece di andare in giro, non verifica quello che sta accadendo? Perché il ministro Gualtieri non fa funzionare il fondo di garanzia e si da una mossa ? Non è serio! Da un governo si pretende massima onestà sopratutto nei momenti difficili e non inutili dichiarazioni che servono solo a illudere e allungare l’agonia. Vogliamo sapere oggi da Conte e Gualtieri quante aziende hanno chiesto il prestito da 25.000 euro, quante lo hanno già ottenuto e in quanto tempo le altre potranno ottenerlo. Si rendano pubblici i dati, quotidianamente, accanto ai guariti e ai morti di Covid, perché le piccole imprese italiane, se non curate con soldi veri e non con promesse da baraccone, presto celebreranno, a porte chiuse il loro funerale e state certi che quelle morte saranno più di quelle che sopravviveranno!” Lo scrive in una nota il segretario nazionale dell’Idv Ignazio Messina.

Pd-Iv fanno fronte comune: "Fase 2? Basta con i Dpcm di Conte"

