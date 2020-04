Quando si inizia a considerare la libertà un bene disponibile, iniziano brutte storie. La libertà non vale meno della salute Matteo Renzi

Unico politico in Italia. Ma la gente certe cose non le percepisce o non gli dà la giusta importanza. Libertà e democrazia, ahimè, non sono apprezzate e comprese da tutti.

Come sempre ha completamente ragione , senza libertà ne va della salute, e in più tutte ragioni anche veramente incomprensibili, come se gli, italiani siano veramente bambini, chi è responsabile lo fa senza comandi Da maestro , e chi non lo rispetta e non c‘e niente da fare sia leggi e tutte le proibizioni, lo vediamo e subiamo, giornalmente. Fa quello che crede. Io amo la mia salute quando la mia libertà.. per me fanno un peso insieme ..non potrei vivere senza l una e senza l altra ..grazie Matteo ci stai facendo capire tante cose. Surreale….mi sembra impossibile che si possa partecipare con entusiasmo al fallimento di un paese perché la sua classe dirigente blocca tutto solo perché non sa che cavolo fare. Il “Bobolo” basta impaurirlo e ti segue come un fesso.

Colpo su colpo Matteo…solo atti costituzionali e parlamentari…..non vogliamo morire di fame…..Il Bobolo non capisce e si sono scatenati i don Abbondio, si sono aperti gli ignoranti e gli ignavi, la parola dell’uomo qualunque e del reddito di cittadinanza , avanti Renzi costoro non capiranno mai perché non sanno, non sanno nulla e vogliono vivere di assistenzialismo, non hanno voglia di cimentarsi. Qualcuno poi ti seguirà, gli altri non contano nulla.

Quando si inizia a considerare la libertà un bene disponibile, iniziano brutte storie. La libertà non vale meno della salute

