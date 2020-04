VORREI AVERE TORTO MARCIO! Per certi commentatori, ottusi, sembra che la ripresa dell’epidemia in Germania sia una notizia soddisfacente. ANCHE SE UNA FAKE. FATTA USCIRE DA CERTI MEDIA FILO CONTE&C

Per certi commentatori, ottusi, sembra che la ripresa dell’epidemia in Germania sia una notizia soddisfacente. ANCHE SE UNA FAKE. FATTA USCIRE DA CERTI MEDIA FILO CONTE&C. Vedete? Volete la bicicletta? Guardate che succede a pedalare! Significa che non hanno capito niente, né sul prima, né sul durante, né sul poi. La Germania riuscirà a convivere col Covid, con cinque volte meno morti di noi e contenendo la crisi economica. Noi preferisco non pensarci. Vorrei avere torto marcio. Su noi, non sui tedeschi, ovviamente

COSA SIGNIFICA CONVIVERE COL VIRUS? Si è detto che fino alla vaccinazione di massa (uno o due anni) dovremo abituarci a convivere con la malattia. A meno che l’italiano sia sconosciuto agli italiani, questo non vuol dire che il virus starà buono in un angolo aspettando di essere stanato e ucciso, ma che continuerà a circolare e colpirà. Aspettiamocelo.

A meno che non si teorizzi un lockdown di uno o due anni (alzi la mano chi è in condizione di reggerlo, non solo psicofisicamente, ma anche economicamente) convivere col Covid vuol dire tre “semplici” cose:

1 prevenirlo con comportamenti adeguati, tipo distanziamenti, protezioni individuali come se piovesse, evitare assembramenti etc., tutte cose dette e ridette che abbiamo imparato e che sono generalmente rispettate;

2 cercare il virus per curarlo appena si manifesti, non aspettare che esploda indisturbato intervenendo solo nei casi conclamati, come è stato fatto e neanche in tutti, sovraffollando e stressando gli ospedali e gli operatori con malati per lo più gravi (rianimazioni). Questo vuol dire screening di massa, curando e isolando anche i “portatori sani” e istituendo, in caso di focolai, zone rosse circoscritte. Servono idee sulla riorganizzazione del SSN e forti investimenti. Invece poche idee, contraddittorie e disarticolate, e rinuncia ideologica ai soldi del Mes finalizzati a questo.

3 riprendere la vita e il lavoro sulla base di regole nuove che possono funzionare se sei attrezzato bene sui punti 1 e 2. Sapendo che questo porterà fatalmente a possibili nuovi contagi che, tuttavia, sarebbero limitati dall’azione preventiva, circoscritti in tempo e curati a dovere prima che diventino letali, a differenza di quanto non sia avvenuto soprattutto in certe zone.

Finora, sulla Fase 2, Conte ha parlato soprattutto dei nostri doveri (punto 1). Abbiamo capito! Ma non basta. Sembra che ci sia un discarico preventivo di responsabilità in questa insistenza nel dire “tutto dipende dai vostri comportamenti”. E già. Stavamo scarsi a comandi vostri, dicono a Napoli.

Sul punto 2 neanche una parola che non siano mezze affermazioni contraddittorie. C’è una strategia? C’è un piano per attuarla? Il rapporto con le Regioni, che su questo continuano ad andare ognuna per conto suo, sono coordinati? A parte il pasticcio delle mascherine e quello dell’app (velo pietoso su entrambi, per ora) si prevede una svolta sul piano dell’organizzazione sanitaria che sostenga la Fase 2? Che non può essere la replica della Fase 1. E no, non funziona così! La “seconda ondata” stavolta deve essere prevenuta, i casi che ci saranno devono essere scoperti in tempo, isolati e curati prima che diventino acuti. Invece neanche l’ombra di un discorso che rassicuri le persone sui presìdi territoriali, sul nuovo ruolo dei medici di base, sugli screening e la mappatura del rischio. Solo mani avanti e colpevolizzazione preventiva.

Sul punto 3 aleggia lo spettro della depressione economica. Tutti fermi significa, già oggi, un Pil tra -8% e -14% che, traduco a beneficio dei nemici del Pil, vuol dire circa 7 milioni di disoccupati un’area di sofferenza sociale che può arrivare a oltre 15 milioni di persone. Forse detta così capiscono meglio. Se non combattiamo oggi questa catastrofe economica ci vorranno anni per ridare una vita dignitosa a così tante persone. Immaginate i problemi sociali e per l’ordine democratico che ne deriverebbero? Invece sembra che qualcuno si senta come tirato per la giacchetta, costretto ad affrontare questo problema che avrebbe preferito porsi più in là, magari con la gente in strada, con lo stesso approccio sbagliato che portò al sovraffollamento delle terapie intensive.

Ci è stato comunicato un calendario con l’aria di chi ne avrebbe fatto a meno, infarcito di retorica e la replica ossessiva delle raccomandazioni di cui al punto 1. Come dire avete tanto rotto che eccovi il calendario di riapertura, ma se succede qualche cosa è colpa vostra e richiudiamo tutto. Neanche l’ombra di una intelligente differenziazione territoriale, la Lombardia come la Sicilia o la Basilicata.

E no, neanche questo funziona così! Da un governo capace e responsabile ci si aspetta non solo sia cosciente dei i rischi economici che corriamo, ma appaia anche convinto delle scelte che fa spiegando la strategia che persegue per contenerli e superarli. Si sono persi giorni a discutere, in modo sbagliato, se aprire o no la Fase 2 e ora tutto è solo date a fabbriche e barbieri? Oltre le date e i richiami paternalistici che c’è’?