Arriva l’ultimatum di Renzi. Il leader di Italia Viva avverte il premier: «Non abbiamo negato pieni poteri a Salvini per darli a un altro, se sceglie il populismo ce ne andiamo». Matteo Renzi si prepara a dare il colpo di grazia al Governo. Nel pomeriggio, durante l’informativa di Giuseppe Conte al Senato sulle misure economiche adottate per l’emergenza coronavirus, il leader di Italia Viva è stato fin troppo chiaro: «Non abbiamo tolto i pieni poteri a Salvini per darli a un altro», ha detto esplicitamente l’ex presidente del Consiglio, contestando il fatto che le decisioni prese durante l’emergenza non abbiano coinvolto la maggioranza: «Non possiamo delegare tutto alla comunità scientifica. Non possiamo chiedere a un virologo come combattere la disoccupazione, tocca alla politica», ha incalzato Renzi. Il leader di Iv, pur trovandosi nella maggioranza che appoggia il Governo, ha accusato Conte di non avere fatto una gestione proprio brillante dell’emergenza: «Ci sono cose che non hanno funzionato: le Rsa, le zone rosse, la mancanza di mascherine, il ritardo dei tamponi. Di questo dovremo parlare, queste sono le cause della diffusione del virus non un runner di troppo», ha osservato. Il leader di Italia Viva avverte il premier: «Non abbiamo negato pieni poteri a Salvini per darli a un altro, se sceglie il populismo ce ne andiamo».

E L’ACOZZALIA DENIGRATRICE PER CAPIRCI LA STESSA DEL NO REFERENDARIO COME REAGISCE!

Faccia pure Renzi. Crei una crisi di governo in un momento tragico come questo. E vedrà dove schizza lo spread e con quali soldi poi potremo comprare mascherine respiratori e presidi sanitari per il nostro Paese. Per come mi sento preoccupato in questo momento non vedo violato nessun diritto costituzionale se qualcuno mi limita nelle mie attività. Cosa vorrebbe Renzi? Il libero diritto di scampagnate grigliate e riunioni con amici? Le vacanze al mare libero di spettegolare col vicino di ombrellone? O addirittura la Messa, quanto lo stesso Santo Padre, che evidentemente da uomo con una lunga esperienza alle spalle nelle favelas argentine, ha raccomandato prudenza. Per favore, sig Renzi, stia nel suo eremo dorato sulle colline fiorentine (pagato da noi) e pensi a quanto è fortunato ad avere un giardino, a fronte di italiani che sono due mesi che sono chiusi in 50 mq in città dove si muore.

CARA ACOZZAGLIA: Renzi ha ragione. Questo governo deve rispettare la Costituzione. Deve coinvolgere il Parlamento nel prendere decisioni che limitano le libertà costituzionali.

In questo periodo casalingo, ho qualche tempo in più per leggere anche i commenti, oltre gli articoli. Bene, mi rivolgo a chi ha voglia di farlo: provate anche voi a leggere i commenti, sono quasi tutti contrari a Renzi. Già, non contrari a quel che dice Renzi, ma contrari a lui. Ho cercato valutazioni sui contenuti del suo intervento e non ne ho trovate. Dai commenti negativi emerge solo il fastidio nei confronti di Renzi che parla ed esprime il suo pensiero articolato: secondo molti, non lo può fare. Già, ma dall’inizio di questa crisi sanitaria, ha sempre e solo fatto previsioni giuste, che gli altri partiti, dopo aver criticato, hanno seguito! Provate ad ascoltare tutti gli interventi di Renzi e indicate su cosa non siete d’accordo. Per valutazioni sulla simpatia personale, avete già dato: non è più lui il Presidente del Consiglio.

E ALLORA VI CHIEDO: Ma VOI capite le cose che ascoltate o le filtrate attraverso il vostro credo politico? Avete per caso sentito Renzi chiedere di fare barbecue e scampagnate? Voi potete essere d’accordo o meno con quanto sostenuto da un rappresentante politico, che abbia il 2 o il 40% conta poco dal punto di vista dell’opinione (perché spero voi non crediate che il consenso dia, di suo, la giustezza dell’idea), ma non potete fargli dire cose che non ha detto se avete un minimo di onestà intellettuale.

Se per voi ridare una speranza di reddito, all’interno di mille cautele, a chi questo reddito ha perso è una follia, significa che voi quel problema non ce l’avete e non volete vederlo. Mutatis mutandis, siamo al pane e alle brioches di Maria Antonietta.

Guardate un po’ oltre per favore…e cercate di capire ciò che si legge o si dice! Non ha detto” apriamo tutto e la vita torna come prima” ha detto” apriamo gradualmente le attività” e io personalmente vi dico ,che dovremo convivere col virus 2 anni, ma spero anche meno, per avere il vaccino, l’ Italia non se li può permettere con la gente chiusa in casa, e tantomeno può permettersi di elargire soldi come un bancomat all’ inserimento della tessera, perché se continua così quel bancomat non elargirà più nulla! Si dovrà convivere con il virus e competerà ai comuni e alle regioni che hanno pochi contagi, farlo nell’ interesse della salute e del lavoro! Non fate finta di non capire delle sacrosante verità solo perché dette da un esponente non gradito.

