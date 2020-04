ITALIA E FRANCIA.CONTE MACRON LE DIFFERENZE. POI Ognuno tragga le sue conclusioni.

ITALIA E FRANCIA, LE DIFFERENZE

Molti tifosi del “partito delle torte fatte in casa” (geniale classificazione politica di Flavia Bianchi), mi chiedono, con aria di rimprovero e sufficienza, cosa proporrei di più efficace di quanto già stia facendo il capo pasticcere Conte. Come se ci trovassimo, piccoli garzoni di cucina, presuntuosi e insensati, difronte all’Iginio Massari della lotta Coronavirus.

Avendo il vizio di studiare, tra il lavaggio di una pentola e l’altra, me la cavo con pochissime parole, sperando che gli apprendisti chef trovino il tempo, tra una pizza e un canto dal balcone, di approfondire su documenti facilissimi da reperire.

Sono totalmente d’accordo col Piano, con la P maiuscola, di graduale “de confinamento”, come lo definiscono, elaborato dal governo francese e presentato l’altro ieri all’Assemblea Nazionale. E mi fermerei.

Ma spiego meglio per i più pigri, che non vogliono cercare.

Le differenze tra il nostro modo di affrontare la Fase 2 e il loro sono marcatissime, sia dal punto di vista del merito, sia del metodo per elaborarlo e adottarlo col più ampio consenso. E non è che la destra francese faccia a Macron una opposizione più blanda della nostra, ricordiamoci i gilet gialli.

Innanzitutto prima di esporre le date delle riaperture, il premier Philippe ha spiegato le fasi del lavoro di elaborazione guidato dai ministri col supporto dei più alti funzionari della Repubblica. Nessuna traccia di consulenti o task force, ma necessarie, sobrie, consultazioni con gli “enti intermedi” e collegamento con le istituzioni locali. La politica non ha delegato ai tecnici la sua piena responsabilità di scelta e si è mossa per tempo. Appena partito il confinamento, il 17 marzo, già ragionavano sul dopo, che inizierà l’11 maggio e si concluderà, con una auspicata apertura più ampia della nostra, il 2 giugno. Cioè dopo 55 giorni di lockdown, più o meno come i nostri 58, ma con la differenza che la nostra “partenza” del 4 maggio è virtuale, e la nostra prima vera, significativa riapertura comincerà il 18 maggio, cioè dopo 71 giorni. 16 giorni in più, a bagnomaria. Noi riapriremo l’1 giugno, loro il 2 ma, in Francia, con una maggiore ampiezza già dall’11 maggio.

Ma le date differenti non sono il punto più importante.

I contenuti del programma sono mirati a 3 obbiettivi: proteggere, testare, isolare. Vale a dire che il “de confinamento” è sostenuto da un forte piano di intervento sanitario studiato minuziosamente per aggredire il virus e prevenire il contagio. Si tratta di una rapida riconversione del sistema sanitario che, passata l’emergenza, punterà alle strutture diffuse nel territorio per test di massa, mappature del rischio e isolamento domiciliare o in apposite strutture soprattutto per gli asintomatici. Percorsi diversi dai malati, che ci si aspetta comunque di avere in numero minore e non in fase acuta, ma non meno fondamentali per prevenire una possibile ripresa della malattia. Il punto è non rincorrere l’idea di non ammalarsi più, ma di ammalarsi il minimo possibile ed essere curati per tempo e con successo in modo da non avere più casi letali.

Ci sarà una App, ma sulla base del progetto di un consorzio di Paesi europei, “StopCovid”, che sarà più facile integrare e connettere in vista di spostamenti nei confini dell’UE e sulla quale, comunque, deciderà il Parlamento.

Si tratta di organizzarsi e di investire risorse, umane e finanziarie, in modo diverso da quello dell’emergenza. Questo è il fulcro del Piano, più importante del calendario, che sarà diversificato a seconda delle differenze territoriali, monitorate costantemente e corrette ogni settimana.

Al confronto il nostro governo non sembra essere all’altezza di mettere in campo un eguale sostegno sanitario efficace e rassicurante per i cittadini. Dip, tamponi, screening sono come “strascichi” dell’emergenza. Su essi i territori procedono in ordine sparso, con l’unica, incomprensibile, indicazione di “tappe” uguali in ogni regione, senza alcuna relazione con la maggiore o minore diffusione dell’epidemia.

Anche in Francia le regole saranno rigide, ma saranno più rapidi ad aprire le attività, dalle scuole (dall’11 maggio con gradualità) alle filiere produttive cui è affidato il compito di proteggere i cittadini dalla crisi economica.

Su tutto è significativo il rispetto del governo per le procedure costituzionali. Non ci sono stati atti importanti che non siano passati per il vaglio dell’Assemblea Nazionale. Con una forte sottolineatura del governo riguardo ai diritti dei cittadini, mai limitati più dello stretto indispensabile nelle loro libertà individuali.

Ognuno tragga le sue conclusioni.

