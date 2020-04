Nel momento di massima emergenza l’Italia ha avuto 4MILA pazienti in terapia intensiva per COVID.

Oggi sono 1.863.

Dire che a giugno potrebbero esserci bisogno addirittura di 151MILA posti in terapia intensiva è FOLLE.

C’è chi vuole seminare il panico.

Noi manteniamo lucidità.

Matteo Renzi

LE BUFALE CHE PARANO IL CULO A CONTE

Le tre grandi bufale delle ultime 48 ore messe in circolo da chi – partiti, editori e giornalisti – ha interesse a difendere l’imbarazzante inerzia del premier Conte sulla #Fase2 (no pianificazione, no organizzazione, no criteri guida, no aiuti veloci sostitutivi a chi soffre, no differenziazione territoriale, no tante altre cose).

1) nessun aumento sino a 5000 nuovi contagi in Spagna dopo una presunta riapertura di 24 ore.

2) nessun dietrofront sulle scuole in Francia, quelle primarie aprono subito e, a scaglioni, aprono tutte le altre.

2) nessun eclatante aumento dei casi di coronavirus in Germania a seguito di allentamento restrizioni, aumento che è circoscritto a zone già “rosse” e mai riaperte.

Basterebbe andare a guardare i mass media spagnoli, francesi e tedeschi (che non danno notizie di questo tipo) per verificare o alcuni siti italiani specializzati nello smentire fake news.

Ne parlano solo alcuni giornali e TG nostrani (senza citare fonti certe o fare analisi di approfondimento), chissà perché. Ecco il fuoco di sbarramento mediatico a protezione del barcollante Giuseppe Conte. Costretti ad inventare bufale di sana pianta per difenderlo.

#ItaliaStranoPaese

