Matteo Renzi ha parlato oggi in Aula al Senato dopo l’informativa del presidente del consiglio Giuseppe Conte, lanciando un ultimatum al premier stesso: “Il suo intervento, presidente Conte, esige risposte in nome della libertà e della verità: gli italiani per l’emergenza sanitaria sono in uno stato che ricorda gli arresti domiciliari – ha esordito -. Non ne usciamo con un paternalismo populista o una visione priva di politica. Nessuno le ha chiesto di riaprire tutto, abbiamo chiesto riaperture con gradualità e proporzionalità. Glielo diciamo in faccia: siamo a un bivio. È stato bravo a rassicurare gli italiani, è stato molto bravo. Il punto però è che nella fase 2 della politica non basta giocare su paura e preoccupazione. C’è una ricostruzione da fare che è devastante e richiederà visione e scelte coraggiose. Dia un occhio in più ai dati dell’Istat o noi non saremo al suo fianco. Se sceglierà la strada del populismo non avrà al suo fianco Italia viva. Non abbiamo negato i pieni poteri a Salvini per darli ad altri”, ha concluso.

Bravissimo, non c’è storia .Per questo ti ostacolano, ma noi non ci arrendiamo, andiamo per un’altra strada. Come sempre un intervento ineccepibile è stato un piacere ascoltarlo , ovviamente qui si vede la diversità con altri senatori , Matteo è sempre un passo avanti , un leader .Intervento largamente condivisibile, senza mai dimenticare la situazione di gravità eccezionale in cui il governo ha lavorato negli ultimi due mesi.

Non riesco a capire i detrattori del senatore Renzi. Non credo sia un problema di linguaggio poiché è uno dei pochi (forse rari) parlamentari che parlano un italiano corretto. Allora è un problema di ottusità. Ho apprezzato molto anche l’intervento della senatrice Julia Unterberger che ha preceduto quello di Renzi. Speriamo che non restino parole nel vuoto.

Matteo Renzi è un vero statista che guarda al futuro degli italiani, non ai sondaggi ed ai like. ultima modifica: da

