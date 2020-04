Ottimo Matteo hai impartito una lezione che spero non dimenticherà per il resto della sua vita, il novello avvto degli Italiani

“Sia più prudente quando parla agli italiani, lei ha detto 11 volte ‘noi consentiamo’, nel campo delle libertà costituzionali il Presidente del Consiglio non consente, perché le libertà costituzionali vengono prima di lei. Lei non consente la libertà lei la riconosce. Io rivendico di aver contribuito a creare un altro governo quando il senatore Salvini ha chiesto pieni poteri, non li abbiamo negati a lui per darli ad altri. È un fatto costituzionale che dobbiamo difendere”.

Matteo Renzi

Bravissimo, Matteo. Quindi stacca la spina a questo governo che nega i diritti costituzionali.

Io penso che chi mostra delusione per il discorso di oggi di Matteo Renzi non lo ha mai seguito od apprezzato. È stato un discorso coraggioso e di verità , soprattutto laddove ha sottolineato come il. Paese rischi sempre di più di spaccarsi in garantiti e meno garantiti. Grandissimo leader, un discorso come ci aspettavamo da lui. Mi dispiace che molti non hanno capito oppure cercano di dare spiegazioni contorte, voi non vedevate l’ora di avere un pretesto per dargli contro!! Ce la faremo anche senza di voi! La verità fa male , potrà far perdere voti , ma non ti farà mai perdere la dignità , certo , chi inneggia all’essere di parte che , per me , è semplicemente un essere inchiodato , comportamenti del genere danno fastidio come diedero fastidio e pure qualcosa in più nel 1945 quando uno si permetteva di raccontare quello che aveva visto nella patria del comunismo .Si amici! Grandissimo… Intervento… Purtroppo non PER tutti… Semplicemente perché… o non sanno cogliere o proprio non ci arrivate….

COMUNQUE Io oggi mi sono sentito fiero di essere rappresentata da MATTEO RENZI, non trovo aggettivi per descriverlo .è SUPER . MAESTOSO. UN LEONE , COMBATTIVO E FIERO. Grazie Matteo sentirti parlare è citare la storia politica di questo paese in un momento così fuori dalla ragione ci ridona speranza. Mi sono emozionato quando ha nominato il grande Martinazzoli, uno dei signori della politica italiana.

Ottimo intervento che rimette al suo ruolo il primo ministro naif, rivendica il primato della politica e pone ľ accento sui garantiti a stipendio statale contro i non garantiti piccoli e medi imprenditori di fronte alla pandemia. Facile fare i moralisti in casa con lo stipendio sicuro. L’ITALIA E’ DIVISA IN DUE E RENZI FA BENE A RICORDARLO AL GOVERNO.

Da una parte ci sono i garantiti, quelli con entrate sicure che pensano soprattutto alla salute (occupati, dipendenti pubblici, pensionati) e quelli che invece sono preoccupati soprattutto del loro futuro (ristoratori, baristi, estetisti, albergatori, chi vive di turismo, partite Iva ecc.) Compito della politica é mettere insieme queste due Italie. Non é un compito facile, ma se non ci riesce é un guaio grosso. Nessuna delle due Italia deve essere privilegiata rispetto all’altra. Complimenti uno dei pochi interventi seri ora se vuoi essere incisivi devi solo dare l’appoggio esterno a questo governo di incapaci.

Ottimo Matteo hai impartito una lezione che spero non dimenticherà per il resto della sua vita, il novello avvto degli Italiani

