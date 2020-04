RIPARTENZA Tutti hanno voglia di ripartire, cioè di uscire di casa. Ma non esiste un progetto, una strada da percorrere.

Facciamo una commissione in meno e quella commissione che progetti una strada da percorre e un qualche tampone in più. E se non hanno idee ascoltino o chiedano ha chi c’è la. Sta arrivando uno tsunami economico: il governo pensi ai posti di lavoro, non a calpestare la Costituzione Matteo Renzi

Se si vuole essere pessimisti, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Nemmeno sotto il fascismo c’era stato un vuoto come oggi. I ”fuoriusciti” (si chiamavano così quelli che il Duce aveva costretto a lasciare) l‘Italia erano tanti e erano stimati nel mondo. Gaetano Salvemini (da Molfetta) viene chiamato a Harvard e gli danno subito una cattedra. Don Sturzo, fondatore del Partito popolare, si rifugia a New York. La bellissima Tina Modotti gira il mondo e testimonia che l’Italia non è tutta fascista.

All’interno, tutte le forze politiche allora esistenti trovano la concordia nel decretare l’immediata fucilazione di Mussolini, se venisse arrestato (come poi accade).

Poi, finite le ostilità, si rientra e si scrive una Costituzione che sta in piedi ancora oggi, e che non è affatto un insieme di banalità.

Erano tempi grami, ma sparsa fra l’Europa e il Nord e Sud America, c’era una classe dirigente, con personalità di rilievo, e capaci di avviare una ricostruzione. De Gasperi, che era rimasto nascosto in Vaticano, va in America e torna a casa con un grosso assegno e il piano Marshall.

Oggi, non esiste quasi niente. Ci sono personaggi che sono delle macchiette, quasi goldoniane. La Meloni dove volete metterla? Con un bel grembiule a servire la merenda? E la Lezzi? A vendere fiori all’angolo delle strade.

Per qualche mese Renzi è sembrato voler riscattare tutto ciò, si è pensato che fosse in grado di ridare un senso e una prospettiva alla politica italiana, ma si è perso anche lui: parla troppo e non sempre dice cose sagge. Si capisce che il primo a avere le idee un po’ confuse è proprio lui. Doveva essere il protagonista della rivoluzione liberal-democratica. Oggi è uno dei tanti che partecipa al più inutile dibattito del secolo: aprire subito o fra un po’?

Come già è stato scritto, oggi il possibile protagonista del riscatto italiano (persona o movimento) non si vede. Fuoriusciti da far rientrare non ne abbiamo e la cucina casalinga offre solo personaggi un po’ da commedia dell’arte.

Difficile capire che cosa è successo in Italia negli ultimi dieci anni. Forse il benessere ha reso tutti un po’ più stupidi e non migliori: il 50-60 per cento dei consensi va a gente come la Meloni o Salvini, zero idee e zero progetti. Ma urlano molto forte.

Si è pensato, per un attimo, che la tragedia del virus avrebbe portato tutti a ragionare seriamente sulle cose italiane. Ma non è stato così. È evidente che la spesa pubblica dovrà raggiungere livelli mai visti prima per dare una mano a quelli colpiti dalla crisi. Qualcuno, alla fine, dovrà pagare. Degli idioti pensano che dovrebbe essere l’Europa, sulla quale hanno sputato fino a ieri. Ignorando che l’Europa non ha forzieri pieni di dobloni: il suo unico salvadanaio siamo noi.

Si discute, da tutte le parti, di tornare in strada. Ma non esiste un piano, non c’è niente. L’unica cosa che si vede è che le Regioni (che pensano di essere piccoli Stati) vogliono fare ognuna di testa propria. E il governo centrale assiste allo spettacolo: la peggiore crisi degli ultimi 70 anni con il peggior governo degli ultimi 70 anni.

Per settimane si è discusso se fosse lecito o avesse un senso fare una corsetta ogni tanto, come se quello fosse il problema e non una tragedia sanitaria e economica di dimensioni quasi bibliche.

Ma il vero dramma è quello segnalato all’inizio: non si vedono i protagonisti di una possibile ripartenza. Niente piani, niente idee. Soltanto un po’ di libertà in più perché la gente è giustamente stufa di stare chiusa in casa.

RIPARTENZA Tutti hanno voglia di ripartire, cioè di uscire di casa. Ma non esiste un progetto, una strada da percorrere.

