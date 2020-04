SIAMO STUFI DI ESSERE CHIAMATI IRRESPONSABILI.

Adesso basta. Sono stanco di coloro che usano l’indegno artificio retorico di accusare chiunque rivolga una qualche osservazione critica agli editti dell’ayatollah Conte di essere un “irresponsabile” che vuole seminare malattie e morte “aprendo tutto”.

NON E’ IRRESPONSABILE chi si chiede se abbia senso che si applichino le stesse regole alla Basilicata (dove i positivi sono lo 0,5% dei testati) e in Piemonte (dove sono il 13,4%);

non è irresponsabile chi ha cercato di spiegare che in un sistema produttivo fondato su filiere integrate non ha avuto senso articolare la chiusura in settori ateco;

non è irresponsabile chi ritiene che le regole di distanziamento dovrebbero essere oggettive e non legate a una qualche codificazione formale delle relazioni sociali;

non è irresponsabile chi invita a riflettere sul fatto che una nazione di 60 milioni di abitanti non può sopravvivere a lungo se ne lavorano solo 6!

E’ IRRESPONSABILE chi, pur avendone la responsabilità e la possibilità non ha predisposto un piano in vista del 4 maggio, per aumentare la capacità (attualmente ferma a 60.000 giorno di cui 40.000 nuovi) di effettuare tamponi che consentano di individuare e isolare i contagiati (a partire da quelli che lavorano a contatto con il pubblico);

E’ IRRESPONSABILE chi non ha predisposto un piano per mettere in sicurezza i 12.000 presidi socio-sanitari e socio-assistenziali in cui sono ospitate 400.000 persone ad elevatissimo rischio (e da cui proviene il 44% dei contagi);

E’ IRRESPONSABILE chi pensa che i maggiori costi del sistema sanitario e quello dell’assistenza e delle prestazioni sociali non debbano essere finanziati con il MES perché “il movimento non è d’accordo” mettendo così a rischio la stessa possibilità di continuare a erogarli.

E, infine, non è irresponsabile chi ritiene che le scelte che condizionano così profondamente la nostra vita oggi e nel futuro devono essere discusse e approvate dal Parlamento, è irresponsabile chi sta introducendo il precedente dei pieni poteri all’esecutivo.

SIAMO STUFI DI ESSERE CHIAMATI IRRESPONSABILI.

