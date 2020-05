C’E’ UN’ITALIA BUGIARDA E INCOSCIENTE E UN’ALTRA ITALIA VIVA

SECONDA PUNTATA: LA SENATRICE MIRACOLATA

C’è una senatrice del M5S, tale Alessandra Maiorino, che è la dimostrazione plastica del basso livello etico e culturale della classe politica prodotta dall’ideologia grillina.

Nel dibattito al Senato sulla ripresa delle attività economiche (la c.d.Fase 2), dopo una difesa d’ufficio del suo leader Conte, svolta con enfasi fanciullesca, beata lei, la Maiorino ha concluso ringraziando Conte per la sua esaltante vittoria per aver strappato all’UE l’istituzione del Recovery Fund. Un’idea geniale la cui affermazione dimostrerebbe il prestigio dell’Italia e del suo Capo del Governo. Se quell’affermazione, fatta con consumata improntitudine, fosse stata vera saremmo stati tutti felici.

Il fatto è che il Recovery Fund è una proposta di Macron, come scritto nello stesso DEF (Documento di Economia e Finanza) approvato dal Senato, nel quale scalda il seggio la stessa Maiorino, solo un paio di ore prima. La proposta francese di istituire il Recovery Fund, dal quale emettere i Recovery Bond, era stata approvata dal Parlamento Europeo dopo un lavoro di mediazione intrapreso dal Gruppo Renew Europe, costituito dai “macronisti” di En Marche e dai “renziani” di Italia Viva, iniziato quando Conte era ancora fermo allo scellerato “EuroBond Sì, Mes No, altrimenti facciamo da soli”. Poi, fortunatamente il nostro batté in ritirata, salendo sulla scialuppa di salvataggio dei RecoveryBond.

Non c’è limite all’impudenza della Maiorino e di Conte, che continua a sfoggiare una medaglia non sua. Ma che vergogna per noi italiani con un premier cacciaballe davanti agli europei che sanno!

Resta il dubbio se la senatrice si informi per sentito dire da qualche collega che le vuol male, oppure se conoscendo la verità dei fatti, noti in Italia e in Europa almeno a chi fa il suo mestiere, per lusingare Conte ha deciso, scientemente, di imbrogliare i suoi fan, contando sulla loro dabbenaggine.

In ogni caso c’est remarquablela sua professionalità da vera miracolata dalla politica. Parbleu.

C'E' UN'ITALIA BUGIARDA E INCOSCIENTE E UN'ALTRA ITALIA VIVA

