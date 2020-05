Ho trascorso un bel po’ di tempo a leggere e rileggere la parte del discorso di Renzi ritenuto offensivo per i morti di Bergamo e Brescia. A me sembrava altro. L’esaltazione di uno spirito indomito trasformato in offesa.

Poi ho fatto l’analisi grammaticale, quindi l’analisi logica, la composizione e la scomposizione cercando di organizzare le parole in maniera da trovare l’offesa. Niente da fare, a me sembrava altro.

A questo punto ho deposto la razionalità e arraffato i pensieri di passaggio.

Praticamente la critica è stata organizzata dai pesci pilota, senza che si siano esposti per non dimostrare la mancanza assoluta di capacità interpretativa finanche di un pensiero riguardoso, mandando avanti la cosiddetta mazzamma ( miscuglio di pesci di piccole dimensioni che si infarinano sembrando tutti uguali e si mettono nell’olio bollente a friggere determinando uno sfrigolio) che messa in tavola sembra appetibile, ma lascia un nauseante sapore amarognolo di olio di frittura usato troppe volte.

I pesci pilota, fatto il loro sporco lavoro, si sono dileguati nelle profondità.

Tornando al nocciolo: i morti. Renzi ha nominato i morti esaltandone la capacità lavorativa, l’abnegazione e la voglia di intraprendere, uno stimolo per chi, martoriato negli affetti e colpito dal bisogno, debba ritrovare lo spirito combattivo e l’esempio per ricominciare a vivere.

I morti. Quali ? Quelli che dopo una vita di sacrifici e lavoro sono stati depositati in attesa di dipartita in siti apparentemente sicuri, in realtà luoghi di espiazione e di dimenticanza, per poi ritrovarsi tutti insieme in ampolle senza nome e in bella esposizione su un altare, terra alla terra e cenere alla cenere, o in casse di legno su carri grigioverde trasportati, a loro insaputa, in siti di stoccaggio lontani dai luoghi d’origine ?

Di quali morti e di quale morte parlate, idioti, dei vostri che avete abbandonato o di quelli che, in silenzio e nella lotta, hanno sacrificato se stessi nel tentativo di ridare vitalità a coloro che l’infamia umana e l’incapacità mista alla supponenza gli hanno lasciato nel lazzaretto ?

Piccoli uomini e piccole donne, cuori infranti al bisogno, censori del nulla. E questo non mi sembra altro: rappresenta proprio quello che siete, fecciume !

Ho riascoltato il discorso di Renzi altre due volte, proprio per capire meglio quel passaggio che ha suscitato tante critiche. Ebbene,non c’era possibilità’ alcuna di fraintendimento. Era chiaro, chiarissimo. ultima modifica: da

