IL PARADOSSO ITALIANO: LE COSE CHE NESSUNO VUOLE SENTIRSI DIRE.

C’è una ricostruzione da fare che è devastante e richiederà visione e scelte coraggiose. Se sceglierà la strada del populismo non avrà al suo fianco Italia viva. La politica è altrove, se sceglierà la via della politica la aspetteremo là

Matteo Renzi ieri in Senato.

Abbiamo avuto timore che volevi rimanere con la maggioranza…Però.!!! ti diamo i pieni poteri di andare…Dicci tu dove.. senza paradossi come sai fare tu.

BASTA CON IL PARADOSSO ITALIANO: E LE COSE CHE NESSUNO VUOLE SENTIRSI DIRE.

Ad oggi l’Italia spende (o sta per spendere) contro la crisi 75 miliardi di nuovo deficit.

La Germania poco più del doppio (156 miliardi).

Da più parti – forze politiche, opinione pubblica, forze sociali – si chiede di “fare come la Germania”.

Ma nessuno ricorda che se la Germania oggi può spendere in sicurezza così tante risorse non è perché gode di un trattamento di favore o perché è stata benedetta dagli dei.

Ma semplicemente perché da quando è finita la precedente recessione, ha ridotto il debito pubblico di 21,3 punti in rapporto al Pil (passando da 81.1% del 2012 al 59,8% del 2019, fonte Eurostat).

Noi, da quando è finita la nostra precedente recessione, abbiamo ridotto il rapporto debito/Pil di 0,7% (passando dal 135,4% del 2014 al 134,8% del 2019).

In particolare, durante i governi guidati da Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, il debito si è ridotto di 1,3 punti in rapporto al Pil, per poi risalire lievemente nei governi successivi.

E come ben ricordate, non fu possibile fare di più perché quello sforzo di risanamento – da parte dei governi della scorsa legislatura – era accompagnato da un costante coro di critiche all’insegna del “basta austerità!” e da indignate reazioni verso chiunque si azzardasse a chiedere maggiore attenzione per la finanza pubblica (e sono gli stessi che ora chiedono di “fare come la Germania”).

Morale della favola?

In Italia oggi si chiede a furor di popolo di fare le stesse cose che altrove è possibile fare solo perché in passato hanno messo in atto quelle politiche che in Italia si chiedeva – a furor di popolo – di non azzardarsi a fare mai.

Gran parte del paradosso italiano, in fondo, sta tutto qui.

