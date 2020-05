La Costituzione DICE che le limitazioni di libertà deve essere per LEGGE e NON PER DECRETO LEGGE del Presidente del Consiglio .

C’E’ UNA GROSSA DIFFERENZA FRA LEGGE E DECRETO LEGGE, CONSULTATE IL DIRITTO E VEDRETE. E comunque , poiché siamo una DEMOCRAZIA PARLAMENTARE E NON PRESIDENZIALE, deve essere approvata dal PARLAMENTO la vogliamo capire o no che stanno, di fatto, cambiando la nostra Costituzione? Da una REPUBBLICA PARLAMENTARE AD UNA REPUBBLICA PRESIDENZIALE? Lo VOGLIAMO VERAMENTE? CASALEGGIO PER MANO DI GIUSEPPI LO STA FACENDO vogliamo diventare come l’Ungheria di Orban? Vedete voi!

La Costituzione DICE che le limitazioni di libertà deve essere per LEGGE e NON PER DECRETO LEGGE ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo