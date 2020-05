Vaccino Oxford anti-Covid già a 320 volontari, è sicuro. Avviata la sperimentazione su oltre 500 soggetti, risultati a maggio.

Il vaccino anti-Covid sperimentale messo a punto da Oxford University e Advent-Irbm, ChAdOx1, è stato somministrato finora ad oltre 320 volontari sani evidenziando di essere “sicuro e ben tollerato”. Lo sottolinea la multinazionale AstraZeneca, di cui oggi è stata annunciata la partnership per la produzione e distribuzione del vaccino. La sperimentazione clinica del potenziale vaccino è iniziata la scorsa settimana su oltre 500 volontari sani in 5 centri in Inghilterra. I risultati di questa prima fase sono attesi entro maggio.

LE SPERANZE CHE AVREMO UN ANTIVIRUS A BREVE AUMENTANO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo