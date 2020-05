MANI IN ALTO! O IL CONSENSO O LA VITA!

HA RAGIONE IL GIORNALISTA FRANCESCO CUNDARI SU LINKIESTA QUANDO SCRIVE CHE SAREBBE UN ERRORE SOTTOVALUTARE GIUSEPPE CONTE. Non è da tutti andare al governo con Matteo Salvini, sottoscrivere i suoi decreti sicurezza, vedere persino il proprio partito gareggiare con lui in efferatezza, allo scopo di moltiplicare per tre o per quattro le multe a carico di chi salva vite in mare, e poi da un giorno all’altro ritrovarsi a guidare la maggioranza opposta (cioè l’opposizione fattasi maggioranza), senza cambiare una virgola di quei provvedimenti, e venendo pure incoronato dal segretario del Pd quale «punto di riferimento fortissimo di tutti i progressisti».

Faccio conto che anche i margini di buona fede politica si stiano consumando rapidamente sotto i colpi della pandemia. Che non ha solo stravolto le nostre vite, alcune cancellate per sempre, ma ha fatto a brandelli convinzioni e convenzioni a cominciare dai comportamenti, sempre più orientati a una lotta per la sopravvivenza. Ma quando la politica si trasferisce dal campo aperto dei progetti di vita, alle stanze chiuse della sopravvivenza, la strada che dalla libertà porta alla fine della democrazia è aperta.

Il primo passo dei “sopravviventi” è nascondere la verità ai cittadini, sostituendola con la più forte e diffusa percezione di un pericolo che, pure tremendo, ne contiene un altro ancora più definitivo che, però, non deve apparire nelle sue dimensioni reali: la depressione economica che ucciderebbe più del Covid – 19, sia corpi, che anime.

La politica “sopravvivente” usa la vecchia tecnica del controllo di massa attraverso la gestione della paura del virus che, nella democrazia morente del secolo XXI, fa le veci delle squadracce fasciste del secolo precedente. Un lavoro più pulito in questa atroce interpretazione della modernità, che porta due vantaggi a chi la pratica.

Da un lato il controllo capillare dei cittadini, convinti all’autorinuncia dei propri diritti come condizione unica per conservare la vita. Si tratta dello stravolgimento, indotto per questione di vita o di morte, di ogni residuo senso dell’esistenza umana, ridotta – così – essa stessa a virus, contenuta, catturata, isolata e manipolata nelle case, trasformate in laboratori di una nuova società diretta per via telematica, con la complicità ridondante dei media asserviti.

Dall’altro la raccolta stagionale, a mano bassa, del consenso prodotto da quel controllo, che muta le persone da cittadini a virus autoimmuni, spinti per inerzia all’identificazione col “sopravvivente zero” e alla sua esaltazione salvifica. Orwel ai tempi del coronavirus, con i media asserviti nel ruolo dei caporali facilitatori della squallida raccolta. Terrorismo televisivo a piene mani.

Chi dissente da questo schema di sopravvivenza involuta della politica, che porta alla morte della libertà e alla fine della democrazia all’insaputa della colonia degli uomini – virus, è chi osa dire che il re è nudo. Perché, in realtà, il “sopravvivente” è nudo, coperto solo dal velo trasparente dell’unico pensiero dell’autoconservazione del proprio Potere. A “fin di bene”, ovviamente, ma lasciando campo aperto alla destra.

Chi dissente difendendo la Costituzione gioca a carte scoperte. Avverte, indica, denuncia, ma alle sue domande il “sopravvivente” non risponde, non può rispondere perché non potrebbe rispondere se non mostrando la sua nudità. Non può e non vuole.

Chi dissente in difesa del diritto al lavoro dice una verità assai scomoda, che si fa tutto per tenere nascosta e se emerge a tratti subito deve essere messa all’indice come l’indicibile. Una regola su tutte, mai entrare nel merito della critica, su quel terreno la politica “sopravvivente” sarebbe sconfitta dalla politica “vivente”. Quindi ignorare, travisare fino alla falsificazione, irridere semmai, con la penna messa a reddito, di chi nasconde la verità col sarcasmo. Il lato sgualdrinesco della comunicazione terapeutica a fin di bene.

Chi dissente da democratico sa bene che quello che dice non gli porterà consenso, ma se non lo dicesse non avrebbe senso la sua esistenza libera. Tuttavia sarà accusato di farlo solo per acquisire consenso, per questo sarà irresponsabile, cinico, offensivo, traditore perfino.

Chi dissente avvisa e propone, non solo con la fiducia che i cittadini non siano tutti ridotti a branco impaurito e ricattato, ma anche che il “sopravvivente” sia costretto giocare a carte scoperte. La verità, signore e signori, poi ciascuno scelga se vivere o sopravvivere.

La raccolta stagionale lascerà milioni di frutti non colti, le conseguenze della politica “sopravvivente”, autoimmune, autoconservativa, in barba alle belle speranze. Quando produrrà, fatalmente se non si cambia, un crollo verticale del consenso estorto, può trasformarsi in pericoloso e diffuso rancore. Questo aspetta la bestia della destra.

Smettetela di giocare, si può fare molto per cambiare, ma non abbiamo molto tempo da perdere.

PS: Voi che guardate hai sondaggi e al consenso virtuale perché non tenete alche che! Gli italiani all’estero che votano in Italia o presso i consolati sono oltre 10 milioni, di cui circa 6 milioni iscritti all’AIRE. L’86% di loro da anni vota per @matteorenzi… senza contare il solito 41% dello statista, quanto fa in percentuale, il 2,9%. Ma siete scemi o cosa? Bata guardare solo i sondaggi pilotati per voi beoti ciarlatani e denigrare chi i sondaggi lo danno al 2.9%.

MANI IN ALTO! O IL CONSENSO O LA VITA! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo