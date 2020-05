Questo è il resoconto stenografico dell’intervento di Renzi con il pezzo incriminato.

Lo spin del prendere un pezzo di discorso e farne indignazione è vecchio quanto il mondo.

Per chi ne avesse voglia, questo è il passaggio per intero di @matteorenzi al #Senato.

Leggetelo per intero e uscite dall’hype, che presuppone di avere un cervello.

”Il punto di partenza, però, signor Presidente del Consiglio, per noi è quello che la collega, senatrice Unterberger, presidente del Gruppo Per le Autonomie, ha espresso in modo perfetto qualche istante fa: nessuno le ha chiesto di riaprire tutto, perché qualcuno che dicesse oggi di riaprire tutto andrebbe ricoverato lui per primo. Noi abbiamo detto una cosa ben diversa. Perché il lockdown italiano è diverso da quello francese, spagnolo o tedesco e non da quello sudcoreano o cinese? Noi le chiediamo, signor Presidente del Consiglio, perché non ci facciamo carico di una riapertura graduale, in sicurezza, che non sia sottovalutazione del virus. Il coronavirus è una bestia terribile che ha fatto 30.000 morti nel modo più vigliacco, perché impedito ai nostri anziani di stringere la mano nell’ultimo momento ai propri figli, ai propri familiari. Il coronavirus è un nemico vigliacco. Noi, però, non siamo dalla parte del coronavirus quando diciamo di riaprire. Pensiamo di onorare quella gente di Bergamo e di Brescia che non c’è più e che, se avesse potuto parlare, ci avrebbe detto: «Ripartite anche per noi», avendo fatto della vita, in tutti i momenti, un’occasione di sacrificio e di fatica.”

