COME ANDREMO IN RECESSIONE

Secondo il Ref Ricerche, l’epidemia costerà al PIL di Lombardia e Veneto, le due regioni più colpite, circa il 10% del proprio PIL. Visto che le due regioni coprono il 31% del PIL del paese e buona parte di quel 25% del PIL che deriva dalla produzione industriale, il danno per il paese sarà la perdita di circa 9 mld nel primo trimestre e 27 nel secondo, rispettivamente -1% e -3%.

In pratica, nei soli primi 6 mesi del 2020, bruceremo risorse pari all’importo totale dell’attuale Legge di Bilancio.

Capire cosa succederà dopo è possibile solo se passiamo alle arti mistiche, come la divinazione. Si parla, infatti, di effetti su cui l’Italia non avrà alcun tipo di controllo. Nello scenario migliore, quello che prevede la contrazione dell’epidemia per merito dei “caldi primaverili” e la creazione di un vaccino, nel secondo semestre potremmo avere un rimbalzo del PIL. Nel peggiore dei casi, ovvero l’allargamento del contagio ad altri paesi, potremmo assistere ad un pericoloso effetto domino con estensione dei blocchi produttivi e aumento del numero delle filiere internazionali che ridurrebbero, fino ad azzerare, le scorte dei semilavorati.

Come illustrato qui, gran parte del nostro export e della nostra produzione industriale dipendono dall’esportazione di tali prodotti ergo, se gli altri paesi andranno in crisi, le loro aziende diminuiranno la produzione e, a cascata, aggraveranno la nostra situazione. Questo indipendentemente da quanti miliardi verranno spesi nei prossimi decreti correttivi anti-crisi, siano essi 7 (come vorrebbe Gualtieri) o 20 (come chiederebbe Salvini).

