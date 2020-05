Deviano sempre ogni piccolo particolare di quello che dice Renzi . Hanno tutti paura del grande Matteo Renzi !

RENZI E LA BUFFERA E LA BUFFERA PER I MORTI DI BERGAMO: “MI DISPIACE DICE” MA POI:” IO STRUMENTALIZZATO”

Ma subito dopo contrattacca: «Le mie parole sono state strumentalizzate». Di prima mattina, durante una diretta Facebook organizzata per il Primo maggio, esordisce così: «Mi dispiace per un passaggio del mio discorso di giovedì in Senato che ha creato polemiche, ma a me l’idea che una persona possa morire da sola mi fa uscire di testa. Il fatto di poter avere qualcun accanto, per me fa la differenza». E poi: «Quando ho visto il corteo delle bare a Bergamo sui camion dell’esercito, la cosa sconvolgente era l’anonimato. Ieri ho fatto un passaggio che tutto era tranne un attacco: chi ha voluto fare polemica cerca un appiglio per lo scontro. Ma io non rilancerò polemiche assurde su una cosa su cui si deve avere solo silenzio e rispetto».

Mi sa che qui chi strumentalizza i morti di covid 19 siano proprio quelli che li usano per denigrare il senatore Renzi… Quelli dovrebbero vergognarsi….!!!!

Era chiarissimo il concetto che ha espresso….solo gli stolti e gli ipocriti “loro sì” hanno potuto strumentalizzare le sue parole. Io. Ho capito benissimo Renzi io avrei detto le stesse parole.

Certo che se riescono a estrapolare il significato che vogliono criticheranno anche le virgole.

A qualsiasi parola dica Renzi bisogna fare le pulci! Io credo che chi in malafede fa di tutto per denigrarlo no fa che rafforzare in chi lo stima il pensiero che sia la persona giusta per rimettere in moto questo paese. Chi parla male di chi rappresenta ( si dice ) il 2 per cento non dovrebbe nemmeno parlarne ma la malafede supera la ragione. Ho quasi 70anni sempre stato di sinistra chiedo soprattutto ai miei coetanei di ogni schieramento quali siano state le riforme di sinistra che ci hanno accompagnato in questi 50 anni per avere un paese così devastato.

Diciamo più che altro, quando si vuole fare polemica ad ogni costo, si strumentalizza ogni cosa, anche un concetto chiaro ed inequivocabile come quello pronunciato da Matteo, che mirava a creare una reazione alla situazione attuale, in memoria dei nostri caduti! Mi sento invece onorato di aver sentito un discorso del genere, altro che, piuttosto ciò che fa male e ferisce, oltre alle drammatiche morti dei nostri cari, sono i troppi silenzi, le mancate risposte, che acuiscono il senso di sconforto e abbandono che la popolazione sta vivendo oramai da circa due mesi!

Deviano sempre ogni piccolo particolare di quello che dice Renzi . Hanno tutti paura del grande Matteo Renzi !

